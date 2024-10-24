Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Было больно": Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь

Элина Чигис
24 октября 2024, 21:19
125
Дмитрий Дикусар рассказал, как отпраздновал день рождения на фронте.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар рассказал, как у него дела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Кратко:

  • Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам
  • Танцор рассказал, как отпраздновал день рождения на фронте
  • Дмитрий поделился своими мыслями с подписчиками

Украинский известный хореограф Дмитрий Дикусар, который отправился на фронт защищать Украину от российских оккупантов еще в первые дни полномасштабной войны, отметил свое 39-летие.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал новый пост, который сопроводил архивными снимками.

видео дня

"Я всегда любил, когда мой день рождения выпадал на рабочий день – что может быть лучше, чем иметь возможность собственными глазами увидеть и подвести итоги за год жизни? Вероятно, бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо более ценно для меня. Оккупантам было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким, но сохранит жизнь другим", – написал Дмитрий.

Хореограф также высказался о событиях, которые происходят в Украине в последнее время.

"Я чувствую ваше раздражение некоторыми нашими согражданами, потому что бываю иногда в городе и тоже читаю новости. Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей. Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид. Но на них держится вселенная! Не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте непрестанно работающее российское ИПСО", – отметил Дикусар.

Кто такой Дмитрий Дикусар?

Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее украинская певица Камалия показала взрослых дочерей-двойняшек. 11-летние Арабелла и Мирабелла живут и получают образование в Лондоне, из-за чего не могут часто видеться с матерью.

Также блогер-беглец Александр Волошин объявил о примирении с бывшей женой, украинской певицей Анной Тринчер. Пара развелась осенью прошлого года, и с тех практически не поддерживала связь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дмитрий Дикусар новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Шольц публично отверг первый пункт Плана победы Зеленского

Шольц публично отверг первый пункт Плана победы Зеленского

21:52Мир
Погибли молодые парни: армия РФ цинично ударила по отделению почты — детали

Погибли молодые парни: армия РФ цинично ударила по отделению почты — детали

21:43Украина
Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожар

Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожар

20:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Украину накроет новая магнитная буря: когда её ждать

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

Дожди накроют часть Украины: в каких областях будут осадки

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

"Движение запрещено" и "кирпич": в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Чем А-92 отличается от А-95: какой бензин лучший для авто

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

Как онлайн проверить, находится ли военнообязанный в розыске: объяснение адвоката

Последние новости

21:54

Не идеальные аристократы из книжек: зять принцессы Анны раскрыл правду про БКС

21:52

Шольц публично отверг первый пункт Плана победы Зеленского

21:45

Путин побредил о переговорах и назвал "условие" России

21:43

Погибли молодые парни: армия РФ цинично ударила по отделению почты — деталиФото

21:21

Елена Мозговая рассказала про аварию, которая перевернула ее жизнь

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
21:19

"Было больно": Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь

21:07

Где продолжаются адские бои: в ВСУ назвали критические направления фронта

21:06

Выехал из России перед войной: скончался известный украинский поэт

21:02

Поковырялся в носу и рассматривает козявку: Лавров и Путин опозорились на саммитеВидео

Реклама
20:58

Снова будут сиять: как правильно чистить зеркала - 6 домашних средств

20:55

Появилась реакция Зеленского на поедание генсеком ООН российского каравая

20:42

Огромный столб огня и дыма: на складе США в Южной Корее вспыхнул пожарВидео

20:42

Молодой певец раскритиковал Тину Кароль: "Она не музыкант"

20:35

Путин разразился первым заявлением о военных КНДР в России

20:09

Есть ли разница между коричневыми и белыми яйцами: интересный факт

20:08

Семья бывшего главы БЭБ Федорова зарабатывает на государственных подрядах газовых компаний

19:54

"Зачем скрывать?": Дива Монро прокомментировала слухи о материнстве

19:51

Третья мировая война не за горами: СМИ озвучили последствия вступления КНДР в войну

19:43

Будет ли конец войны в 2025 году: в Третьей штурмовой сделали прогноз

19:33

Договор о передаче оккупированных территорий РФ: Подоляк выдал заявление о Третьей мировой

Реклама
19:15

Погода резко меняется: какие регионы накроют дожди

19:05

КНДР "передала" России до 12 тысяч солдат, первые подразделения уже под Курском - ГУР

19:02

РФ может готовить новое вторжение: какие страны НАТО под угрозой

18:55

Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

18:51

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДДВидео

18:37

Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

18:35

Неприятности умножатся: что нельзя делать 25 октября - приметы

18:10

"Поручение следует выполнить до начала зимы": Зеленский провел заседание Ставки

18:00

Клуб обиженных стран. Чего Украине и миру ждать после саммита БРИКС

17:50

РФ хочет создать буферные зоны в трех областях Украины: ВСУ имеют свой планЭксклюзив

17:48

Убили вместе с женой: в Баку жестоко расправились с актером русского театра и кино

17:32

Получится вкуснее, чем сельдь: как замариновать скумбрию - простой рецептВидео

17:07

Сбитый Ил-76 в Судане: на борту была "жирная шишка" РФ, связанная с торговцем оружием

17:00

Бесплатный переезд для ВПЛ и УБД новости компании

16:51

Резко возросло количество украинцев, которые хотят переговоров с РФ: что показал опрос

16:50

Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отцаЭксклюзив

16:43

"Общий дом": генсек ООН опозорился нелепым сравнением, подыграв ПутинуВидео

16:35

Вступление армии КНДР в войну в Украине: в Китае отреагировали на ситуацию

16:12

Рост тарифов на коммунальные услуги: что будет ждать украинцев в 2025 году - эксперт

16:02

Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный нольмнение

Реклама
16:02

Как правильно заваривать зеленый чай: три нюанса, которые влияют на вкусВидео

15:39

ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в крупных городах Украины

15:37

54-летняя Ирина Билык "возродила" девяностые новым огненным образом

15:28

Зеркальная дата 24.04.2024: что нужно сделать и как загадать желание

15:28

Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в РФ

15:19

Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афереФото

15:15

Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

15:05

Почти нереальная задача для самых сообразительных: надо найти иголочку в сене

14:42

Что кроется во фразе "сушити зуби": мало кто знает правильный ответВидео

14:40

"Заходят целыми взводами": оккупанты наступают на ключевой город - бойцы ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять