"Было больно": Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь

Дмитрий Дикусар рассказал, как отпраздновал день рождения на фронте.

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Дмитрий Дикусар рассказал, как у него дела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Кратко:

Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам

Танцор рассказал, как отпраздновал день рождения на фронте

Дмитрий поделился своими мыслями с подписчиками

Украинский известный хореограф Дмитрий Дикусар, который отправился на фронт защищать Украину от российских оккупантов еще в первые дни полномасштабной войны, отметил свое 39-летие.

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал новый пост, который сопроводил архивными снимками.

видео дня

"Я всегда любил, когда мой день рождения выпадал на рабочий день – что может быть лучше, чем иметь возможность собственными глазами увидеть и подвести итоги за год жизни? Вероятно, бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо более ценно для меня. Оккупантам было больно! К сожалению, это не вернет жизнь нашим друзьям и близким, но сохранит жизнь другим", – написал Дмитрий.

Хореограф также высказался о событиях, которые происходят в Украине в последнее время.

"Я чувствую ваше раздражение некоторыми нашими согражданами, потому что бываю иногда в городе и тоже читаю новости. Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей. Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид. Но на них держится вселенная! Не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте непрестанно работающее российское ИПСО", – отметил Дикусар.

Кто такой Дмитрий Дикусар? Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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