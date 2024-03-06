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"Сожалею ли я?": танцор-воин Дикусар заговорил о переменах во время войны

Анна Подгорная
6 марта 2024, 02:34
Звезда "Танцев со звездами" теперь по-другому смотрит на многие вещи.
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар сейчас - танцор-воин поделился мыслями о войне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dikusar

Танцор-воин Дмитрий Дикусар сегодня отметил вторую годовщину того, как он "полностью перешел на военные рельсы". В первые дни полномасштабной войны в Украине он вступил в ряды ВСУ, и с тех пор защищает нашу страну.

Недавно он впервые за два года посетил гражданское мероприятие - пресс-конференцию Украинской Лиги Ветеранов (УВЛ), которая занимается созданием реабилитационных центров для военных. Дикусар был рад окунуться в новую для себя атмосферу, которая наткнула его на размышления.

Защитник опубликовал их на своей странице в Facebook вместе с новым фото. Он был настроен оптимистично. "Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже нет! Безусловно, накопилась усталость, иногда сдают немного нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом дают толчок двигаться и не останавливаться. Война очень изменилась, мы тоже не остаемся прежними… "Постоянные изменения – тактика, которую не победить", - где-то услышал я недавно. Поэтому, двигаемся дальше, дорогие украинцы, и не ведемся на "дешевые" манипуляции, которые имеют цель нас разъединить и ослабить! Лучше помолимся за пленных, раненых и почтим павших героев! И продолжаем работать", - пишет Дмитрий.

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Также Дикусар впервые за время войны признался, что ему не хватает любимого дела. "Но в определенные моменты командир говорит мне: "Танцуй, танцор!" и я "танцую", - рассказал он.

Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар сейчас - танцор-воин поделился мыслями о войне / facebook.com/dikusar

Кто такой Дмитрий Дикусар?

Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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