"Почувствовал, что нужно": беглец Волошин объявил о примирении с Тринчер

Пара официально сообщила про расставание осенью 2023 года.

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Александр Волошин и Анна Тринчер помирились - блогер раскрыл детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

В августе украинский блогер Александр Волошин покинул Украину. Сейчас он осел на Бали, и стал активней делиться тем, что происходит в его жизни (что прежде беглец делал с большой осторожностью).

На острове Волошин решил не только перезимовать, но и углубиться в духовные практики. По этой причине он обратился к певице Анне Тринчер - его бывшей жене, которая сейчас активно занимается различными медитациями.

В своем блоге в Instagram блогер-беглец сообщил, что на этой почве не просто сблизился с Тринчер, а пара даже помирилась. Эта новость, похоже, самого Александра привела в неописуемый восторг.

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"Хотел вам давно рассказать, но почувствовал, что нужно, только сейчас. Мы помирились с Аней. Она мне отправила медитацию, и с этого начались многие изменения и трансформация. Можете представить, какую роль этот человек до сих пор играет в моей жизни?" - поделился Волошин.

Стоит отметить, что именно блогер совершил первый шаг к расставанию с Тринчер - она пыталась сберечь брак, который рушился под весом большого количества проблем (в том числе и с психологическим самочувствием Волошина). Позже Александр пытался восстановить отношения, но безуспешно. После этого пара прекратила общение, хоть Анна и пыталась поддержать экса, когда на него обрушился хейт из-за побега за границу.

Впрочем, какова природа отношений бывших супругов сейчас - никому не известно. Анна Тринчер новость о примирении с эксом пока не комментирует.

Александр Волошин и Анна Тринчер помирились - блогер раскрыл детали / instagram.com/voloshyn_xx29

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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