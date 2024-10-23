Дочь Елены Кравец показала редкое фото с бойфрендом - детали

Кратко:
- Мария Кравец обнародовала редкое фото с возлюбленным
- Пара устроила небольшую фотосессию
- Ростислав признался, что любит танцы, как и его любимая
Дочь украинской актрисы и юмористки Елены Кравец – Мария Кравец поделилась нежным снимком со своим возлюбленным Ростиславом Сидоренко.
На своей странице в Instagram Мария опубликовала соответствующий кадр, по котором стало понятно, что пара устроила небольшую фотосессию в фотобудке. Фото девушка не подписала, но оставила милое эмодзи – розовое сердечко со стрелой.
Обычно Мария не делиться фотографиями с Ростиславом, а также скрывает, когда начались их отношения. Но известно, что парень разделяет хобби Марии, он тоже увлекается танцами.
"Бог благословил меня ею в моей жизни, в этом безумном поколении и безумном времени. Каждый день – хороший день, потому что люблю тебя, душа моя", – ранее рассказывал Ростислав.
Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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Отметим, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.
А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
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