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Дочь Елены Кравец показала редкое фото с бойфрендом - детали

Элина Чигис
23 октября 2024, 02:00
121
Мария Кравец не скрывает своего возлюбленного.
Елена Кравец, Мария Кравец
Мария Кравец показалась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец, Мария Кравец

Кратко:

  • Мария Кравец обнародовала редкое фото с возлюбленным
  • Пара устроила небольшую фотосессию
  • Ростислав признался, что любит танцы, как и его любимая

Дочь украинской актрисы и юмористки Елены КравецМария Кравец поделилась нежным снимком со своим возлюбленным Ростиславом Сидоренко.

На своей странице в Instagram Мария опубликовала соответствующий кадр, по котором стало понятно, что пара устроила небольшую фотосессию в фотобудке. Фото девушка не подписала, но оставила милое эмодзи – розовое сердечко со стрелой.

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Обычно Мария не делиться фотографиями с Ростиславом, а также скрывает, когда начались их отношения. Но известно, что парень разделяет хобби Марии, он тоже увлекается танцами.

"Бог благословил меня ею в моей жизни, в этом безумном поколении и безумном времени. Каждый день – хороший день, потому что люблю тебя, душа моя", – ранее рассказывал Ростислав.

Мария Кравец со своим парнем Ростиславом
Мария Кравец со своим парнем Ростиславом / фото: скрин instagram, Мария Кравец

Кто такая Елена Кравец?

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Елена Кравец - последние новости по теме

Отметим, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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