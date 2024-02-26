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Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием

Дмитрий Видоменко
26 февраля 2024, 03:00
Известная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи.

Кравец, дочь
Дочери Елены Кравец Марии исполнился 21 года / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая и комикесса Елена Кравец душевно поздравила свою старшую дочь Марию с 21-летием с помощью поста в Instagram.

"С днем рождения, моя птичка! Не теряй свой свет, потому что в этот день он особенно нужен! Люблю безгранично! Спасибо, что выбрала меня!" – написалаактриса.

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К слову, день рождения Мария отметила 24 февраля. По этому случаю Кравец запостила в Stories своей страницы архивное фото с дочерью.

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Сама же Мария особо отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

Кто такая Елена Кравец?

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Напомним, ранее жена Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова, показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели". Она получила сообщение с намеком на неверность артиста.

Также украинский певец и шоумен Владимир Дантес показал новое тату - рисунок появился на крайне необычном месте. Его авторство он приписывает детям своей партнерши, бизнесвумен Даши Кацуриной.

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Елена Кравец новости шоу бизнеса
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