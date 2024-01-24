Жена Виктора Павлика показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели"

Когда между Виктором Павликом и Екатериной Репяховой только завязались отношения, их не обсуждал только ленивый - артиста подкалывали, что он нашел себе развлечение на 29 лет моложе него, и рассказывали про кризис среднего возраста, бизнесвумен упрекали в пиаре и жажде наживы. Тем не менее влюбленные уже 4 года счастливы в браке и вместе воспитывают общего сына.
Наблюдая за жизнью Павлика и Репяховой в социальных сетях, у многих не осталось сомнений в том, что пара действительно счастлива вместе вопреки всему. Однако их семейная идиллия по-прежнему некоторым мозолит глаза.
Они регулярно сталкиваются с хейтом из-за разницы в возрасте, а недавно Екатерина показала, как "доброжелатели" пытаются рассорить ее с мужем. Она опубликовала в Instagram скриншот переписки с женщиной по имени Ирина, которая утверждает, что Виктор Павлик лично искал общения с ней с целью завязать отношения.
Эта женщина, якобы из-за своей кристальной честности и по доброте душевной, решила тут же "слить" певца его жене. Репяхова в свою очередь поступила крайне мудро - она доверяет любимому человеку, которого прекрасно знает, больше, чем незнакомке в интернете. Поэтому подобные обвинения в сторону Павлика она воспринимает исключительно как попытку рассорить ее с супругом.
Ранее Екатерина Репяхова рассказала про отношения с отцом, "для которого она больше не существует". Она призналась, знает ли ее единственный сын про существование дедушки.
Также жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем. Еще летом 2023 года певцу была назначена важная операция, без которой он "ходит под риском внезапной смерти".
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