Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

После того, как в 2021 году украинский ведущий и интервьюер Слава Демин объявил о расставании с женой, ему приписывали романы со множеством известных женщин. Про чувства к некоторым из них шоумен рассказывал сам, слухи о других так и остались нераскрытыми.
К примеру, в своем время Демина подозревали в романтических отношениях с ведущей Лесей Никитюк - они работали вместе, и окружение якобы заметило между ними искру.
Что же было на самом деле между ним и Лесей, Слава рассказал в недавнем комментарии для Люкс ФМ. Слухи про роман он решительно опроверг, так как Никитюк относится не к тому типу женщин, который его привлекает.
"Романтических отношений с Лесей у нас не было. Потому что мы все же с ней немного разные. Она девушка, которая часто меняет настроение. А мне не очень нравятся именно такие девушки. В последнее время я говорю, что мне важно не "лечить" человека, не менять его под себя", - говорит шоумен.
При этом Слава Демин отмечает, что сейчас находится в отношениях, формат которых его устраивает: "Сейчас у меня есть свободные отношения. И этот человек такой, какой есть. И мы идем параллельно. Это самое главное в отношениях".
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что дом блогера-миллионщицы и "супермамы" Яны Доги побили обломки "шахеда" во время ночной атаки оккупантов на столицу 21 октября.
Также популярный шоумен Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий, и рассказал, почему больше не ищет ответы на вопрос о своей жизненной миссии.
Читайте также:
- "Если завтра мы увидим его": что может произойти с беглецом Олегом Винником
- "Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука
- Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред