Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

Известный шоумен впервые прокомментировал слухи про роман с Леди Ле.

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Слава Демин новости - Слава Демин признался, был ли у него роман с Лесей Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/slavademin_official

После того, как в 2021 году украинский ведущий и интервьюер Слава Демин объявил о расставании с женой, ему приписывали романы со множеством известных женщин. Про чувства к некоторым из них шоумен рассказывал сам, слухи о других так и остались нераскрытыми.

К примеру, в своем время Демина подозревали в романтических отношениях с ведущей Лесей Никитюк - они работали вместе, и окружение якобы заметило между ними искру.

Что же было на самом деле между ним и Лесей, Слава рассказал в недавнем комментарии для Люкс ФМ. Слухи про роман он решительно опроверг, так как Никитюк относится не к тому типу женщин, который его привлекает.

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"Романтических отношений с Лесей у нас не было. Потому что мы все же с ней немного разные. Она девушка, которая часто меняет настроение. А мне не очень нравятся именно такие девушки. В последнее время я говорю, что мне важно не "лечить" человека, не менять его под себя", - говорит шоумен.

При этом Слава Демин отмечает, что сейчас находится в отношениях, формат которых его устраивает: "Сейчас у меня есть свободные отношения. И этот человек такой, какой есть. И мы идем параллельно. Это самое главное в отношениях".

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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