Популярный шоумен получил удостоверение участника боевых действий

Даниэль Салем показал фото важного документа и поделился философскими размышлениями.

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Даниэль Салем новости - Даниэль Салем показал удостоверение участника боевых действий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер и шоумен Даниэль Салем с начала полномасштабной войны в Украине стоит на защите нашей страны от оккупанта. Во время ротаций ему удается участвовать в различных творческих проектах, но воин неизменно возвращается на службу.

При этом он отмечает - быть на страже Украины стало для него не просто долгом, а миссией. Об этом Салем рассказал в своем блоге в Instagram.

На днях он получил удостоверение участника боевых действий. Этот документ натолкнул его на размышления.

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Шоумен признался: сегодня он не задает себе вопросы о смысле своей жизни, целях и пр. Просто потому, что на службе нашел ответы.

"В свои сорок лет я понял, что это самая важная работа в жизни, где я чувствую, что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя: "Какова моя миссия в этой жизни?" Почему? Потому что я уже знаю!" - поделился Даниэль Салем.

Даниэль Салем новости - Даниэль Салем показал удостоверение участника боевых действий / instagram.com/daniel_jihad_salem

Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

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