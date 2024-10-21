Популярный шоумен получил удостоверение участника боевых действий

Украинский актер и шоумен Даниэль Салем с начала полномасштабной войны в Украине стоит на защите нашей страны от оккупанта. Во время ротаций ему удается участвовать в различных творческих проектах, но воин неизменно возвращается на службу.
При этом он отмечает - быть на страже Украины стало для него не просто долгом, а миссией. Об этом Салем рассказал в своем блоге в Instagram.
На днях он получил удостоверение участника боевых действий. Этот документ натолкнул его на размышления.
Шоумен признался: сегодня он не задает себе вопросы о смысле своей жизни, целях и пр. Просто потому, что на службе нашел ответы.
"В свои сорок лет я понял, что это самая важная работа в жизни, где я чувствую, что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя: "Какова моя миссия в этой жизни?" Почему? Потому что я уже знаю!" - поделился Даниэль Салем.
Кто такой Даниэль Салем?
Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.
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