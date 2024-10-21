Дом блогера-миллионщицы и "супермамы" побили обломки "шахеда"

Украинская блогерша Яна Дога в ночь на 21 октября, как и многие жители Киева, проснулась от работы ПВО - украинские военные яростно отражали атаку вражеских "шахедов".
Со своей задачей они справились блестяще, однако обломки все же разлетелись по району, в котором инфлюэнсер живет вместе с семьей. В результате этого был поврежден дом Яны.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала последствия попадания обломков в жилую высотку.
"Нам в 2 часа ночи прилетел "шахед" возле дома. Это было очень страшно. Обломки попали в наш дом", - написала Дога.
Также она отметила, что ее маленький сын, которому чуть меньше двух лет, мирно проспал вражескую атаку, и, к счастью, не испугался так же, как его родители.
Кто такая Яна Дога?
Яна Дога - украинская блогерша. Владелица бренда уходовой косметики, а также (вместе с мужем) проводит курсы по заработку онлайн. В 2023 году принимала участие в проекте "Супермама". Количество подписчиков: Instagram - 674 тыс., TikTok - 11.3 млн.
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