Дом блогера-миллионщицы и "супермамы" побили обломки "шахеда"

Яна Дога рассказала про последствия бессонной ночи.

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Яна Дога новости - в дом Яны Доги попали обломки вражеского БПЛА / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yanadogaa

Украинская блогерша Яна Дога в ночь на 21 октября, как и многие жители Киева, проснулась от работы ПВО - украинские военные яростно отражали атаку вражеских "шахедов".

Со своей задачей они справились блестяще, однако обломки все же разлетелись по району, в котором инфлюэнсер живет вместе с семьей. В результате этого был поврежден дом Яны.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она показала последствия попадания обломков в жилую высотку.

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"Нам в 2 часа ночи прилетел "шахед" возле дома. Это было очень страшно. Обломки попали в наш дом", - написала Дога.

Также она отметила, что ее маленький сын, которому чуть меньше двух лет, мирно проспал вражескую атаку, и, к счастью, не испугался так же, как его родители.

Яна Дога новости - в дом Яны Доги попали обломки вражеского БПЛА / instagram.com/yanadogaa

Кто такая Яна Дога? Яна Дога - украинская блогерша. Владелица бренда уходовой косметики, а также (вместе с мужем) проводит курсы по заработку онлайн. В 2023 году принимала участие в проекте "Супермама". Количество подписчиков: Instagram - 674 тыс., TikTok - 11.3 млн.

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