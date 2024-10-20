Как выглядит самая маленькая дочь 64-летнего Тигипко - четырехмесячная Юлианна

Дочь Зиневич и Тигипко растет настоящей куколкой.

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Алла Зиневич показала дочь - самую младшую из детей от Сергея Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

В июне 2024 года украинская модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич родила своего четвертого ребенка - девочку по имени Юлианна. Также у нее есть трое сыновей.

Отцом детей Аллы является украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко. Для него Юлианна стала восьмым ребенком.

Малышка, которой скоро исполнится пять месяцев, захватила все внимание поклонников Зиневич и Тигипко. Каждое ее появление в социальных сетях популярной мамы сопровождается тысячами реакций - лайками, восторженными комментариями и пр.

видео дня

Не исключением стало и видео, которым блогерша поделилась на своей странице в Instagram. В ролике она впервые показала Юлианну вблизи.

Правда, фрагментами - родители по прежнему скрывают личико малышки. Впрочем, уже уверенно можно заявить, что темноволосая и зеленоглазая девочка взяла от родителей все самое лучшее.

Смотрите видео с самой младшей дочерью Сергея Тигипко и Аллы Зиневич:

Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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