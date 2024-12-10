Съела акула: беглеца Александра Волошина "похоронили" в Сети - реакция блогера

О судьбе бывшего мужа Анны Тринчер сочинили трагическую историю.

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Александр Волошин новости - Александр Волошин высказался про слухи о его смерти в Таиланде / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло с Волошиным:

В Сети появилось видео про смерть блогера

Александр опроверг свою гибель

27-летний украинский блогер Александр Волошин летом 2024 года незаконно покинул Украину. Он осел в Таиланде, где его ожидала трагическая судьба.

По крайней мере так сообщается в ролике, который стремительно распространяется по Сети. В нем говорится, что Волошин во время распития алкогольных напитков на берегу океана ушел плавать, и так и не вернулся. "Скорее всего его останки съела акула", - говорится в сообщении.

видео дня

Об этом в своем блоге в Instagram рассказал сам Александр. Он призвал подписчиков не верить всему, что про него говорят в интернете.

"Я жив. Представьте, в это кто-то верит. И в любом случае это было сделано специально, типа я погиб не на войне, а в Таиланде. Чтобы с меня ржали", - заявил Александр Волошин.

Александр Волошин новости - Александр Волошин высказался про слухи о его смерти в Таиланде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Последние звездные новости:

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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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