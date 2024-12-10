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Съела акула: беглеца Александра Волошина "похоронили" в Сети - реакция блогера

Анна Подгорная
10 декабря 2024, 21:52обновлено 10 декабря, 23:05
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О судьбе бывшего мужа Анны Тринчер сочинили трагическую историю.
Александр Волошин
Александр Волошин новости - Александр Волошин высказался про слухи о его смерти в Таиланде / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло с Волошиным:

  • В Сети появилось видео про смерть блогера
  • Александр опроверг свою гибель

27-летний украинский блогер Александр Волошин летом 2024 года незаконно покинул Украину. Он осел в Таиланде, где его ожидала трагическая судьба.

По крайней мере так сообщается в ролике, который стремительно распространяется по Сети. В нем говорится, что Волошин во время распития алкогольных напитков на берегу океана ушел плавать, и так и не вернулся. "Скорее всего его останки съела акула", - говорится в сообщении.

видео дня

Об этом в своем блоге в Instagram рассказал сам Александр. Он призвал подписчиков не верить всему, что про него говорят в интернете.

"Я жив. Представьте, в это кто-то верит. И в любом случае это было сделано специально, типа я погиб не на войне, а в Таиланде. Чтобы с меня ржали", - заявил Александр Волошин.

Александр Волошин
Александр Волошин новости - Александр Волошин высказался про слухи о его смерти в Таиланде / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась первыми подробностями про беременность. Кондитер рассказала, что ждет ребенка, на День святого Николая.

Также звезда сериала "Женский врач", украинская актриса Анастасия Цимбалару, завела новый роман через 9 месяцев после развода с актером Григорием Баклановым.

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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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