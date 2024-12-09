Звезда "МастерШеф" поделилась первыми подробностями про беременность

Лиза Глинская рассказала, как себя чувствует, и обратилась к поклонникам.

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Лиза Глинская беременна - кондитер рассказала про свое самочувствие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Краткое изложение:

Лиза Глинская подтвердила, что беременна

Кулинар рассказала, как чувствует себя сейчас

В День святого Николая украинская кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская сообщила про чудо, которое пришло в ее жизнь - она ждет ребенка. В своем блоге в Instagram она пообещала знакомить подписчиков с тем, как проходит ее долгожданная беременность.

Начать Глинская решила со съемок. Она показала видео с бекстейджа, как с уже заметно округлым животиком она записывает свои рецепты.

видео дня

При этом кулинар отметила, что из-за беременности буквально спит на ходу, но все равно старается сохранять активность. Также она поблагодарила подписчиков за поздравления, и призвала верить в чудеса.

"Работаем все вместе. Но честно говоря, я хочу спать почти все время и сплю даже стоя, с открытыми глазами. Ну может на моих видео в ютюбе вы это заметили. Хотя я очень стараюсь быть активной. Дорогие мои, я получила от вас так много поздравлений, так много теплых слов, пожеланий, поддержки и любви. Я благодарю каждого/каждую из вас, обнимаю... И я счастлива, что могу делиться с вами... Далее буду понемногу рассказывать, как мы себя чувствуем, потому что теперь, как вы видите, я не одна. Верьте, верьте в чудеса, верьте в доброе и светлое, через какую бы тьму не приходилось бы проходить..." - написала Лиза Глинская.

Лиза Глинская беременна - кондитер рассказала про свое самочувствие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

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Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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