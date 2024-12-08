Бывшая жена Андрея Пятова засветилась в компании футболиста

Юлия Пятова отметила, в чем она по-прежнему остается хорошим партнером для спортсмена.

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Андрей Пятов новости - Андрей и Юлия Пятовы воссоединились ради детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piat30

Кратко:

Юлия Пятова в начале ноября подала на развод

Через месяц она воссоединилась с Андреем Пятовым

В начале ноября стало известно, что жена известного украинского футболиста Андрея Пятова Юлия подала на развод после 19 лет вместе. Тогда спортсмен признал свою вину в том, что их союз распался.

Впрочем, расставание, по всей видимости, прошло максимально экологично - Пятовы, хоть и перестали быть друг для друга партнерами, но остались родителями для четверых совместных детей. К примеру, праздничные выходные Юлия вместе с младшими сыном и дочерью провели в компании Андрея.

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Об этом стало известно благодаря блогу Пятовой в Instagram. Семья посетила парк развлечений и сделала совместные фото в фотобудке.

Ими бывшая жена Пятова поделилась в соцсетях и отметила, что им все же удалось остаться для своих детей отличными родителями. На снимке она отметила экс-возлюбленного.

Андрей Пятов новости - Андрей и Юлия Пятовы воссоединились ради детей / instagram.com/piatova

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Кто такой Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

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