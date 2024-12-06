С музыкой в сердце: топ-10 лучших украинских артистов и песен 2024 - список

Spotify показал, чья музыка сопровождала жизнь украинцев в этот непростой год.

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Топ Spotify Украина - самая популярная музыка-2024 / коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Spotify определил, каких украинских звезд и какие треки украинцы слушали в 2024 году

В топ-10 вошли и триумфаторы этого года, и новички

2024 год подходит к концу, а это для многих означает подведение итогов. Музыкальный сервис Spotify поддерживает эту традицию, и публикует свой Wrapped - список самых-самых за прошедший год.

Так уже известно, какие композиции и каких исполнителей украинцы слушали больше всего в 2024 году. Топ-10 в обеих категориях получился весьма пестрым.

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Здесь есть и опытные артисты, и дерзкие дебютанты, и неожиданные возвращения. Стоит также отметить, что однозначного жанрового фаворита также не оказалась: поп, рэп, техно и баллады - украинцы по-настоящему прониклись творениями отечественных звезд.

Топ-10 самых популярных украинских артистов-2024

Klavdia Petrivna KRBK "Скрябін" DOROFEEVA YakTak Валентин Стрыкало KOLA SadSvit Jerry Heil Wellboy

Топ Spotify Украина - самая популярная музыка-2024 / spotify.com

Топ-10 украинских треков-2024

Alyona Alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала" Klavdia Petrivna – "Знайди мене" Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене" Dorofeeva, Lebiga – "А я все плакала" KRBK – "Крепче" Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна – "Барабан" SadSvit, Структура Щастя – "Силуети" Wellboy, Parfeniuk – "Забий" Wellboy – "Додому"

Топ Spotify Украина - самая популярная музыка-2024 / spotify.com

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Что такое Spotify? Spotify - музыкальный стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех основных операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей. Является самым крупным и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире, сообщает Википедия.

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