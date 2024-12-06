С музыкой в сердце: топ-10 лучших украинских артистов и песен 2024 - список

Краткое содержание:
- Spotify определил, каких украинских звезд и какие треки украинцы слушали в 2024 году
- В топ-10 вошли и триумфаторы этого года, и новички
2024 год подходит к концу, а это для многих означает подведение итогов. Музыкальный сервис Spotify поддерживает эту традицию, и публикует свой Wrapped - список самых-самых за прошедший год.
Так уже известно, какие композиции и каких исполнителей украинцы слушали больше всего в 2024 году. Топ-10 в обеих категориях получился весьма пестрым.
Здесь есть и опытные артисты, и дерзкие дебютанты, и неожиданные возвращения. Стоит также отметить, что однозначного жанрового фаворита также не оказалась: поп, рэп, техно и баллады - украинцы по-настоящему прониклись творениями отечественных звезд.
Топ-10 самых популярных украинских артистов-2024
- Klavdia Petrivna
- KRBK
- "Скрябін"
- DOROFEEVA
- YakTak
- Валентин Стрыкало
- KOLA
- SadSvit
- Jerry Heil
- Wellboy
Топ-10 украинских треков-2024
- Alyona Alyona, Jerry Heil – Teresa & Maria
- Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала"
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене"
- Dorofeeva, Lebiga – "А я все плакала"
- KRBK – "Крепче"
- Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна – "Барабан"
- SadSvit, Структура Щастя – "Силуети"
- Wellboy, Parfeniuk – "Забий"
- Wellboy – "Додому"
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Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская с синими волосами удивила фанатов. Она показала сказочное бьюти-преображение, которое изменило ее до неузнаваемости.
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Что такое Spotify?
Spotify - музыкальный стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех основных операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем автомобилей. Является самым крупным и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире, сообщает Википедия.
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