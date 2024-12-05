"Сказочно, магически": Наталья Могилевская с синими волосами удивила фанатов

Кратко:
- В канун рождественских праздников Наталья Могилевская решилась на бьюти-эксперимент
- Егор Андрюшин сделал звезду неузнаваемой
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская является уже давно оформившимся артистом, однако и сегодня находится в постоянно поиске новых образов и амплуа. Ее тяга к экспериментам порой приводит звезду на крайне любопытные дорожки.
Так в ее блоге в Instagram появилось видео нового перевоплощения. По чутким руководством звездного визажиста Егора Андрюшина Наталья превратилась в причудливую смесь Снежной Королевы и Русалочки.
"Чудеса случаются... Скоро День святого Николая", - был подписан ролик, глядя на который и впрямь невольно проникаешься праздничным духом.
В кадре Могилевская появилась в светлых контактных линзах, с синими волосами и в синем платье в пайетках и с роскошным декольте. В таком образе певица стала едва узнаваемой, однако ее все же выдает ее очаровательная улыбка.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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