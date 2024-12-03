"Мы не свалили, мы делаем": известный ведущий прокомментировал мобилизацию

Евгений Синельников убежден в скорой победе Украины.

https://stars.glavred.info/my-ne-svalili-my-delaem-izvestnyy-vedushchiy-prokommentiroval-mobilizaciyu-10619537.html Ссылка скопирована

Евгений Синельников признался, обновил ли данные / коллаж: Главред, фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Читайте больше:

Как один из создателей "Орла и Решки" сегодня приближает победу Украины

Что Синельников думает про мобилизацию

Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников, известный по работе над проектом "Орел и Решка" и другими тревел-шоу, сейчас находится в Украине и создает контент для "закладывания правильных вещей" в головы украинцев, воспитания в них любви к отечественному продукту и национальной гордости.

"Мы не взяли автоматы и не пошли (на фронт - прим. редактора). Но все равно мы не свалили, мы делаем, мы поднимаем, мы делаем то, что можем для этого государства. Мы развиваем головы, закладываем правильные вещи. Мы закладываем уважение к Украине и украинцам", - так шоумен охарактеризовал свой вклад в победу нашей страны над оккупантом в интервью Славе Демину.

видео дня

Что же касается вступления в ряды ВСУ, то тут Синельников отметил, что в войска не торопится. Однако и не стремиться как-то отлынивать - свои данные он обновил, и будет служить, если получит повестку.

"Я не умею этого, я не бился никогда. Я не могу сказать, что я рвусь, но я и не отмазываюсь. Я в "Резерве". Вообще считаю, что те, кто остался в Украине, через Тису не переплыл, мы все сейчас играем в лотерею. Но выиграть джекпот (победа Украины - прим. редактора) - очень большой шанс. Такого не было в 2014-м, 2004-м. Мы еще не могли выиграть джекпот. А здесь он сейчас на горизонте, мы его ощущаем", - поделился размышлениями Евгений Синельников.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жена Романа Сасанчина забирает дочь и уезжает от певца. Иванна Сасанчина назвала причину такого решения, и место, где планирует осесть с трехлетней Элизой.

Также украинская ведущая, блогерша и дива Монро призналась, почему ей приходится ходить в парике, а также показала, как выглядела 23 года назад. Она раскрыла, как изменились ее мечты за это время.

Читайте также:

Кто такой Евгений Синельников? Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссер, более известный как режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканалах Интер и Пятница!, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред