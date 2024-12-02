Дива Монро призналась, почему ей приходится ходить в парике

Неугомонная Монритта рассказала настоящие истории, которые скрываются за двумя фото с разницей в 23 года.

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Дива Монро в юности - почему Монро сегодня ходит в парике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Вкратце:

Дива Монро сравнила, как выглядит сегодня и 23 года назад

Она рассказала про потери и как изменились ее мечты и надежды

Украинская ведущая и блогерша Монро итоги года начала подводить заранее - на своей странице в Instagram она опубликовала два фото, разница между которыми составляет 23 года. В описании к ним Дива поделилась размышлениями о том, как сильно изменилась ее жизнь за это время.

На первом снимке она в дерзком костюме с принтом под зебру и с ярким макияжем выплясывает на сцене. Тогда она мечтала про дорогую косметику, зажиточного принца и внутреннюю свободу.

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"Типичные мечты девочки, которая на каникулах у бабушки, после обязательного чтения внеклассной литературы, доставала иллюстрированную Золушку и с восторгом, сотый раз, рассматривала дам в шикарных платьях на балу. Хорошо, что бабушка позволяла мальчику эту маленькую девчачью радость", - вспоминает Монро.

Второе фото было сделано на днях. На нем уже современная Монро думает про свои мечты и цели, которые теперь сосредоточены на том, чтобы ценить каждый момент без исключения. "Я здесь и сейчас, стараюсь наслаждаться жизнью, без ожидания, что кто-то придет и спасет меня. Наконец-то, я не девочка, а взрослая... и мне это нравится!" - делится Дива.

Также она призналась, что за эти 23 года в ее жизни произошло множество потерь. Из-за одной из них, потери волос, на публике Монро появляется в "парике за 1500$ из натуральных волос". Причину этого она раскрывать не стала, отметив лишь, что к таким событиям в своей жизни она не была готова.

Дива Монро в юности - почему Монро сегодня ходит в парике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

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Кто такая Дива Монро? Дива Монро, она же "Неугомонная Монро", "Монритта" - телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива, и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине, сообщает Википедия. В феврале 2024 года Дива Монро рассказала, что находится в процессе трансгендерного перехода.

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