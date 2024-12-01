Цибульская призналась, кого считает самым привлекательным мужчиной шоу-бизнеса

Оля Цибульская раскрыла, по какому критерию "измеряет" мужской магнетизм.

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Оля Цибульская назвала самого привлекательного мужчину украинского шоу-бизнеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

Оля Цибульская рассказала, кого из украинских мужчин-звезд считает самым привлекательным

Артистка объяснила свой выбор

Привлекательность с точки зрения украинской певицы и ведущей Оли Цибульской - совокупность нескольких факторов. Помимо внешности также для артистки крайне важна энергетика. Особенно если дело касается противоположного пола.

Так в недавнем интервью для "МузРум" Цибульская сказала, кого из украинских артистов считает самым сексуальным. Ее топ-1 оказался лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

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Оля отметила: на концертах певец творит настоящую магию, которая просто не может оставить зрителя равнодушным. "Для меня сексуальность – это не только о теле, это о какой-то энергии. Я была на живых концертах Океана Эльзы и видела, что он разгоняет на сцене. Он шаман, и эта шаманистая мужская энергия очень сильно привлекает. Даже внешность не так сильно привлекает", - поделилась артистка.

Стоит отметить, что выбор Оли Цибульской еще в двухтысячных поддержал журнал Viva! - в 2005 году Святославу Вакарчуку издание присвоило премию в номинации "Самый красивый украинец".

Святослав Вакарчук - самый сексуальный мужчина на украинской сцене по версии Оли Цибульской / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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