Цибульская призналась, кого считает самым привлекательным мужчиной шоу-бизнеса

Кратко:
- Оля Цибульская рассказала, кого из украинских мужчин-звезд считает самым привлекательным
- Артистка объяснила свой выбор
Привлекательность с точки зрения украинской певицы и ведущей Оли Цибульской - совокупность нескольких факторов. Помимо внешности также для артистки крайне важна энергетика. Особенно если дело касается противоположного пола.
Так в недавнем интервью для "МузРум" Цибульская сказала, кого из украинских артистов считает самым сексуальным. Ее топ-1 оказался лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.
Оля отметила: на концертах певец творит настоящую магию, которая просто не может оставить зрителя равнодушным. "Для меня сексуальность – это не только о теле, это о какой-то энергии. Я была на живых концертах Океана Эльзы и видела, что он разгоняет на сцене. Он шаман, и эта шаманистая мужская энергия очень сильно привлекает. Даже внешность не так сильно привлекает", - поделилась артистка.
Стоит отметить, что выбор Оли Цибульской еще в двухтысячных поддержал журнал Viva! - в 2005 году Святославу Вакарчуку издание присвоило премию в номинации "Самый красивый украинец".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что на годовщину отношений украинская актриса Екатерина Тышкевич сделала публичное признание мужу, вместе с которым проходит все самые сложные этапы своей жизни.
Также украинский музыкальный продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая впервые рассказала о своем возлюбленном, отношения с которым длятся уже не один год.
Читайте также:
- "Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях
- Известный украинский актер в третий раз стал отцом и показал новорожденного
- Внук-беглец Ротару впервые за долгое время появился в сети
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред