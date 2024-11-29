"Другой уровень отношений": Екатерина Тышкевич сделала публичное признание мужу

Екатерина Тышкевич обратилась к своему мужу.

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Екатерина Тышкевич уже 10 лет вместе с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

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Екатерина Тышкевич рассказала о празднике в ее семье

Актриса поделилась, какие у нее отношения с мужем

Украинская известная актриса Екатерина Тышкевич тепло поздравила мужа – актера Валентина Томусяка с годовщиной отношений.

На своей странице в соцсетях Тышкевич написала трогательный пост и вспомнила, как начинались их отношения.

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Екатерина подчеркнула, что за 10 лет она с мужем стали родными душами, а их любовь стает все сильнее с каждым годом.

"Сегодня 10 лет, как мы вместе. Мы оба совсем не готовы были к серьезным отношениям, когда начинали встречаться. И тем более не думали, что когда-нибудь будем праздновать такую годовщину. А сейчас страшно даже представить, что мы могли не пойти в этот опыт… Думаю, что в этом конкретном случае свободный выбор был довольно иллюзорным, потому что Богом и судьбой давно была запланирована именно эта пара влюбленных душ. И только наши личности немного сопротивлялись. Конечно, мы проходили через кризисы, но всегда удавалось выйти из них достойно и именно благодаря этим штормам, перейти на другой уровень отношений, еще более глубокий, еще более нежный. Люблю с каждым годом только сильнее, мой Валик", - написала Тышкевич.

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Как сообщал Главред, недавно Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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