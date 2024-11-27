Красная помада и кружево: роскошная Катерина Тышкевич поделилась горячим фото

Украинскую актрису Катерину Тышкевич по праву можно назвать одной из самых красивых актрис Украины.

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Екатерина Тышкевич - красотка и звезда украинского кино/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коротко:

Как выглядит Тышкевич в необычном образе

Что она думает по поводу него

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая уже более 8 лет страдает от хронической головной боли напряжения, показала свое фото в очень смелом и красивом образе.

На своей странице в Instagram, актриса выложила фото, где она немного боком смотрит в камеру. На ней надето черное платье-комбинация с кружевом, а губы накрашены красной помадой.

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Молодая девушка также написала, что раньше очень некомфортно чувствовала себя темненькой и с короткими волосами. К слову, ей этот образ очень идет.

Катерина Тышкевич показала себя в ярком образе / Скриншот Instagram/kateryna__tyshkevych

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Ранее Главред писал о том, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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