Красная помада и кружево: роскошная Катерина Тышкевич поделилась горячим фото

Коротко:
- Как выглядит Тышкевич в необычном образе
- Что она думает по поводу него
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая уже более 8 лет страдает от хронической головной боли напряжения, показала свое фото в очень смелом и красивом образе.
На своей странице в Instagram, актриса выложила фото, где она немного боком смотрит в камеру. На ней надето черное платье-комбинация с кружевом, а губы накрашены красной помадой.
Молодая девушка также написала, что раньше очень некомфортно чувствовала себя темненькой и с короткими волосами. К слову, ей этот образ очень идет.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.
Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.
Вас также может заинтересовать:
- "Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже
- Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру
- "Я на грани": заплаканная Тышкевич призналась, что ее состояние ухудшилось
Кто такая Екатерина Тышкевич?
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред