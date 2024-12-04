"Проснулась - и все": Ксения Мишина с больным видом сообщила о проблемах

Популярная актриса рассказала про свое плохое самочувствие.

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Ксения Мишина новости - Ксения Мишина сообщила о болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Вкратце:

С больным видом Мишина вышла на связь с подписчиками

Звезда рассказала про свое самочувствие и план лечения

Утро для украинской актрисы и ведущей Ксении Мишиной началось не лучшим образом. Для своего блога в Instagram она записала видео, в котором пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Голос Мишиной на ролике был очень больным, лицо - уставшим. Ксения призналась подписчикам, что после пробуждения почувствовала себя очень больной и слабой.

видео дня

"Привет, друзья! Сегодня заболела. Проснулась - и все!" - грустно сообщила она.

Ксения Мишина не стала озвучивать, какой недуг ее поразил. Вероятно, речь идет о простудном заболевании, которые часто случаются в зимний период. Актриса сообщила, что во время болезни планирует поддерживать иммунитет различными витаминами и биодобавками.

Ксения Мишина новости - Ксения Мишина сообщила о болезни / instagram.com/misha.k.ua

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Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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