"Проснулась - и все": Ксения Мишина с больным видом сообщила о проблемах

Вкратце:
- С больным видом Мишина вышла на связь с подписчиками
- Звезда рассказала про свое самочувствие и план лечения
Утро для украинской актрисы и ведущей Ксении Мишиной началось не лучшим образом. Для своего блога в Instagram она записала видео, в котором пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Голос Мишиной на ролике был очень больным, лицо - уставшим. Ксения призналась подписчикам, что после пробуждения почувствовала себя очень больной и слабой.
"Привет, друзья! Сегодня заболела. Проснулась - и все!" - грустно сообщила она.
Ксения Мишина не стала озвучивать, какой недуг ее поразил. Вероятно, речь идет о простудном заболевании, которые часто случаются в зимний период. Актриса сообщила, что во время болезни планирует поддерживать иммунитет различными витаминами и биодобавками.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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