Звезда "Женского врача" завела новый роман через 9 месяцев после развода

Анастасия Цимбалару призналась, что вновь влюблена.

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Анастасия Цимбалару новости - у Анастасии Цимбалару новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Вкратце:

Цимбалару и Бакланов разошлись весной после 10 лет отношений

Актриса нашла себе нового бойфренда через 9 месяцев после развода

В марте 2024 года пара украинских актеров Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о расставании после 10 лет вместе (их них 2.5 года они были в официальном браке - прим. редактора). В июле Цимбалару еще была одинока, и полностью наслаждалась этим состоянием.

Однако через 9 месяцев после расставания с мужем актриса все же завела новый роман. Об этом она сообщила в комментарии проекту "Неймовірна правда про зірок".

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Анастасия призналась, что влюблена, и новый человек в ее жизни делает ее счастливым. "Сердце влюблено. У меня есть человек, с которым мне приятно проводить свободное время", - рассказала звезда.

Анастасия Цимбалару не стала раскрывать личность нового партнера, отношения с которым у актрисы только начинаются.

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Ранее Главред рассказывал, почему украинский музыкант Миша Крупин, который еще в июле 2024 года был добровольно мобилизован, все еще не служит в ВСУ.

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская поделилась, с чего начались ее отношения с третьим мужем, вместе с которым она воспитывает двоих дочерей.

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Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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