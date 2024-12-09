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Миша Крупин признался, почему все еще не служит в ВСУ

Анна Подгорная
9 декабря 2024, 02:00
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Летом 2024 года директор артиста подтвердила прессе его добровольную мобилизацию.
Миша Крупин
Миша Крупин новости - Миша Крупин рассказал, почему еще не состоит на службе ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Вкратце:

  • Миша Крупин почти полгода пытается вступить в ВСУ
  • Артист признался, почему этот процесс так затянулся

Украинский музыкант Миша Крупин после активной волонтерской деятельности, которой занимался с первых дней полномасштабной войны, принял решение добровольно вступить в ряды ВСУ. Об этом стало известно еще в июле 2024 года.

Меж тем сегодня артист все еще не служит. Этот эпизод отодвинулся в жизни Крупина на неопределенный срок.

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О том, почему так произошло, певец рассказала в интервью для Фокуса. Он признался, что "процесс" затянулся из-за некоторых спорных вопросов. "Сейчас идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", - рассказал Миша Крупин.

При этом он не упустил возможность поддержать тех, кто уже решился пойти добровольцем. "Кто идет, тот молодец. Считаю, что это обязанность каждого гражданина. Если ты боишься идти в украинскую армию, то потом тебе придется иметь дело с российской. Все просто", - размышляет звезда.

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Кто такой Миша Крупин?

Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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