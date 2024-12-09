Миша Крупин признался, почему все еще не служит в ВСУ

Вкратце:
- Миша Крупин почти полгода пытается вступить в ВСУ
- Артист признался, почему этот процесс так затянулся
Украинский музыкант Миша Крупин после активной волонтерской деятельности, которой занимался с первых дней полномасштабной войны, принял решение добровольно вступить в ряды ВСУ. Об этом стало известно еще в июле 2024 года.
Меж тем сегодня артист все еще не служит. Этот эпизод отодвинулся в жизни Крупина на неопределенный срок.
О том, почему так произошло, певец рассказала в интервью для Фокуса. Он признался, что "процесс" затянулся из-за некоторых спорных вопросов. "Сейчас идет рассмотрение моей пригодности к службе. Есть вопросы, которые задерживают процесс", - рассказал Миша Крупин.
При этом он не упустил возможность поддержать тех, кто уже решился пойти добровольцем. "Кто идет, тот молодец. Считаю, что это обязанность каждого гражданина. Если ты боишься идти в украинскую армию, то потом тебе придется иметь дело с российской. Все просто", - размышляет звезда.
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Кто такой Миша Крупин?
Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.
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