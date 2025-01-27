"Начал ко мне прикасаться": Ефросинина впервые рассказала о пережитом насилии

О чем рассказала Маша Ефросинина:
- На ее первом телешоу к ней приставал режиссер
- Ведущая боялась говорить о домогательстве почти 27 лет
- Звезда также обратилась к жертвам насилия
Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина впервые призналась в том, что в юности стала жертвой домогательств. Своей историей она поделилась в блоге в Instagram чтобы поддержать девушек и женщин, переживших насилие.
Все началось, когда ей было 18 лет. Подруга устроила ее на работу администратора на телевидение. Продюсер одного из шоу отметил яркую внешность и живую энергетику девушки, и поставил ее в кадр. Это очень разозлило режиссера проекта.
Сперва он начал придираться к Маше по мелочам, а затем - устраивал ситуации, чтобы побыть с ней наедине: дополнительные читки сценария, репетиции и пр. Тогда-то и случилось то, о чем Ефросинина боялась говорить почти 27 лет.
"Так он начал ко мне прикасаться. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком... Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими засохшими пальцами... Хотелось блевать. Я сбежала. Никому ничего не сказала", - вспоминает ведущая.
Она очень боялась, что кто-то об этом узнает: съемочная группа, подруга, которая предложила ей работу и была влюблена в этого режиссера, и др. Свой страх Ефросинина подавляла почти три десятка лет.
Она также обратилась к девушкам, которые боятся говорить о пережитом насилии, ведь в обществе их могут осудить, которые считают, что их истории ничего не смогут изменить. "Женщина, пережившая домогательства, изнасилование или принудительный секс из-за манипуляций - не виновата. Всегда виноват обидчик... Я чувствую, что моя история кому-то нужна, что она может стать полезным усилением голоса женщин, выступающих против сексуализированного насилия. Ведь раньше я, как и каждая из вас, просто чувствовала себя в этом одинокой и беззащитной. Возможно, когда мы добьемся, чтобы нас услышали, то и система защиты женщин в этой стране будет меняться куда быстрее, чем это происходит сейчас", - написала Маша Ефросинина.
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Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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