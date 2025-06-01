"Моя доця": Ольга Сумская публично обратилась к "российской" дочери

Тоня Паперная предстала перед поклонниками мамы в новом свете.

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Ольга Сумская дочь - актриса обратилась к Тоне Паперной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

Ольга Сумская поздравила Тоню Паперную с Днем рождения

Артистка показала детское фото дочери

Полномасштабная война в Украине обернулась для Ольги Сумской личной семейной драмой: старшая дочь актрисы Тоня Паперная, которая живет в стране-оккупанте и замужем за российским актером Владимиром Яглычем, заняла молчаливую позицию относительной российской военной агрессии. Паперная продолжает строить карьеру в рф, ходить на светские мероприятия и игнорирует беды и несчастья на своей родине.

За позицию дочери нередко критикуют саму Ольгу Сумскую. Все это стало болезненной темой для артистки, но от этой части своей семьи она отказываться не намерена.

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Более того - время от времени в социальных сетях Сумская публикует посты с фотографиями "российской" дочери. Так 1 июня актриса поздравила Паперную с Днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

Ольга Сумская дочь - актриса обратилась к Тоне Паперной / instagram.com/olgasumska

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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