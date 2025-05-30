"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

MЕLOVIN объяснил свой поступок.

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Melovin - оценки на Евровидении 2025 / коллаж: Главред, фото: facebook.com, MЕLOVIN

Вы узнаете:

Как MЕLOVIN ставил баллы на Евровидении 2025

Что он сказал о представителе Эстонии

Украинский известный певец MЕLOVIN впервые прокомментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины. Артист уточнил, имел ли право публиковать баллы, которые поставил, и почему не объяснил свое решение сразу после начала публичного скандала.

Как рассказал певец Наталье Тур, по правилам, он имел полное право показывать баллы, которые дал другим странам-участникам.

"Прежде всего хочу сказать, что это самый прекрасный кейс из всех скандалов и заголовков, которые я когда-либо видел о себе. Это тест на когнитивное искажение общества. Оказывается, люди не читают дальше заголовков, не проверяют информацию, и так делают выводы", - высказался MЕLOVIN.

Также он поделился, что ставил баллы, анализируя песни, а не артистов, которые их исполняли. А вот эстонскому певцу Томми Кэшу поставил высокий балл, поскольку Эстония с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

"Все сосредоточились на фразе: "Хочу полететь в Киев и поехать в Москву", но просто посмотрите полный текст, там есть еще слова: "Я хочу проголосовать за Камалу и отдать голос за Трампа. Хочу купить Samsung в Apple Store". Эта песня о выборе, о том, что нельзя сидеть на двух стульях. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", - добавил MЕLOVIN.

Смотрите видео интервью MЕLOVIN:

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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