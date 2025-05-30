Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

Элина Чигис
30 мая 2025, 15:26
14
MЕLOVIN объяснил свой поступок.
Melovin
Melovin - оценки на Евровидении 2025 / коллаж: Главред, фото: facebook.com, MЕLOVIN

Вы узнаете:

  • Как MЕLOVIN ставил баллы на Евровидении 2025
  • Что он сказал о представителе Эстонии

Украинский известный певец MЕLOVIN впервые прокомментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины. Артист уточнил, имел ли право публиковать баллы, которые поставил, и почему не объяснил свое решение сразу после начала публичного скандала.

Как рассказал певец Наталье Тур, по правилам, он имел полное право показывать баллы, которые дал другим странам-участникам.

"Прежде всего хочу сказать, что это самый прекрасный кейс из всех скандалов и заголовков, которые я когда-либо видел о себе. Это тест на когнитивное искажение общества. Оказывается, люди не читают дальше заголовков, не проверяют информацию, и так делают выводы", - высказался MЕLOVIN.

Также он поделился, что ставил баллы, анализируя песни, а не артистов, которые их исполняли. А вот эстонскому певцу Томми Кэшу поставил высокий балл, поскольку Эстония с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

"Все сосредоточились на фразе: "Хочу полететь в Киев и поехать в Москву", но просто посмотрите полный текст, там есть еще слова: "Я хочу проголосовать за Камалу и отдать голос за Трампа. Хочу купить Samsung в Apple Store". Эта песня о выборе, о том, что нельзя сидеть на двух стульях. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", - добавил MЕLOVIN.

Смотрите видео интервью MЕLOVIN:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Меловин?

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Melovin новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:44Война
Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

15:12Украина
Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

14:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

Цена на популярный продукт уже зашкаливает и дальше растет: сколько придется отдать

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Последние новости

15:44

ГУР провело "взрывную" операцию в районе военной бухты РФ - источники

15:29

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

15:26

"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

15:15

Люди почувствуют дискомфорт: на выходные накроет "красная" магнитная буря

15:12

Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
15:10

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

15:03

Одна кнопка в стиралке сохранит до 4000 грн в год на свету: эксперт раскрыл секрет

14:59

Вопреки условиям Путина: политолог оценил, реально ли создать буферную зону в РФ

14:55

Достичь мира в Украине можно в течение года - глава МИД Турции

Реклама
14:51

Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

14:45

Бронь для избранных: СМИ узнали, как Добкин избежал мобилизации во время войны

14:45

Миндаль vs фисташки: какой орех значительно лучше для вашего здоровья

14:35

Почему никогда нельзя класть помидоры в одном месте на кухне: они будут невкусными

14:27

Где в Украине до сих пор находится могила основателя Москвы - раскрыт секрет РФВидео

14:05

Гороскоп на завтра 31 мая: Близнецам - серьезная ссора, Львам - прибыль

14:04

Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие - Песков

13:45

В Украине медики-выпускники будут получать 200 тысяч гривен: названо условие

13:37

Яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положитьВидео

13:33

Как быстро сделать питательный компост: садовод дал уникальный совет для дачников

13:15

В Украине могут повысить тарифы на воду - что известно

Реклама
13:12

София Ротару вышла на связь по особому поводу - детали

13:08

В Украине вдруг подешевел базовый овощ: какая теперь цена

13:03

Абсолютно новая тактика РФ: ВСУ предупредили об угрозе для большого города

12:57

Льва найдут только самые внимательные: на поиск ответа есть всего 7 секунд

12:21

"Чтобы быть на шаг впереди": Сырский назвал первоочередные задачи в войнеВидео

12:18

Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

12:02

Дороже 45 гривен или даже больше: появился удручающий прогноз курса доллара

12:00

Бессмертный: Россия - это черная дыра, которая кроме войны и проблем ничего принести миру не может

11:45

"Путин не спешит с перемирием": Золотарев назвал возможные сроки прекращения огняВидео

11:39

Сын предательницы Королевой потолстел и стал больше в два раза: как он выглядит

11:32

Зеленский отменил известный праздник и перенес на другую дату - указ президента

11:29

Будет белоснежным и без единого пятна: простой способ, как удалить желтизну с пластикаВидео

11:28

Враг прорывается, людей эвакуируют: в ОВА сообщили о ситуации на Сумщине

11:26

Украина может потерять два важных города: названы главные цели врагаВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 31 мая: Лошадям - лень, Тиграм - зависть

10:43

Трамп разочарован "уровнем глупости" Кремля - Келлог

10:43

Что скрывает Путин на переговорах: в ISW раскрыли двойную стратегию Кремля

10:42

Минус 17% за неделю: в Украине резко обвалились цены на популярный овощ

10:36

Будут град, грозы и температура +6: опасная погода в Украине еще больше усилится

10:33

Есть результат: РФ предупредили о последствиях срыва переговоров по перемирию

Реклама
10:20

Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

10:18

Тарас Цымбалюк впечатлил фотографией с родителями - на кого он похож

10:09

В Украине взлетела цена на популярный продукт: какой сюрприз ждет в магазинах

09:55

РФ накопила сотни ракет и планирует комбинированные удары - предупреждение СНБО

09:38

FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам: в Deep State предупредили о риске

09:23

ВСУ наконец имеют успех на важном участке фронта: ISW рассказали о продвижении

09:19

Можно ли назвать ребенка именем папы или мамы: священник ответил об "ангеле на двоих"Видео

09:00

Золотарев: Украина "делает нервы" Кремлю и может создать неприятности, но переломить ситуацию – нетВидео

08:23

После разоблачения: Даша Квиткова показалась в объятиях мужчины

08:21

Новый раунд переговоров в Стамбуле: Келлог назвал главную цель и предостерег Киев

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять