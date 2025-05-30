"Искажение общества": MЕLOVIN впервые прокомментировал свой громкий скандал

Вы узнаете:
- Как MЕLOVIN ставил баллы на Евровидении 2025
- Что он сказал о представителе Эстонии
Украинский известный певец MЕLOVIN впервые прокомментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины. Артист уточнил, имел ли право публиковать баллы, которые поставил, и почему не объяснил свое решение сразу после начала публичного скандала.
Как рассказал певец Наталье Тур, по правилам, он имел полное право показывать баллы, которые дал другим странам-участникам.
"Прежде всего хочу сказать, что это самый прекрасный кейс из всех скандалов и заголовков, которые я когда-либо видел о себе. Это тест на когнитивное искажение общества. Оказывается, люди не читают дальше заголовков, не проверяют информацию, и так делают выводы", - высказался MЕLOVIN.
Также он поделился, что ставил баллы, анализируя песни, а не артистов, которые их исполняли. А вот эстонскому певцу Томми Кэшу поставил высокий балл, поскольку Эстония с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину.
"Все сосредоточились на фразе: "Хочу полететь в Киев и поехать в Москву", но просто посмотрите полный текст, там есть еще слова: "Я хочу проголосовать за Камалу и отдать голос за Трампа. Хочу купить Samsung в Apple Store". Эта песня о выборе, о том, что нельзя сидеть на двух стульях. Поэтому, пожалуйста, проверяйте информацию", - добавил MЕLOVIN.
Смотрите видео интервью MЕLOVIN:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.
А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.
Вас может заинтересовать:
- Отказался от милитари-стиля: Владимир Зеленский покорил своим новым имиджем
- Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы
- Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле
Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред