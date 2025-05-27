"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

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Украинская певица Swoiia (настоящее имя - Екатерина Гуменюк; в прошлом выступала под псевдонимом Ассоль) в 27 лет узнала, что неизлечимо больна. У артистки сахарный диабет второго типа.
Об этом Своя рассказала в программе "Здоровый выбор". Всю жизнь у нее был низкий уровень сахара, поэтому на инсулинорезистентность, которую обнаружили врачи при обследовании женских проблем Екатерины, обратили внимание не сразу. Лишь три года назад певица получила четкий диагноз, который изменил ее жизнь.
Своя пересмотрела свой подход к питанию и ритму жизни, стабилизировала уровень сахара диетой, медикаментами и спортом. Хотя артистка отмечает - колебания порой происходят и из-за эмоционального состояния.
"Раньше я очень много тренировалась и мало ела, от того колебания сахара и инсулина были не в норме. То есть, когда у тебя диабет, хотя бы три раза в день надо есть для того, чтобы был стабильный уровень инсулина и не было скачков. Сейчас у меня на глюкометре стабильный показатель. Это может быть отметка 6 или 7, зависит от того, что я поела на ночь. Нервничала я или нет, не забыла ли принять три таблетки или же приняла только одну. Кроме того, помогает стабилизировать сахар физическая активность, в частности, бег", - рассказывает Swoiia.
Примечательно, что певец Melovin, с которым артистке приписывают роман, также страдает от диабета. В 2023 году Константин Бочаров узнал, что у него сахарный диабет MODY типа (генетический). Вероятно, артистов объединило не только общее творчество, но и совместное противостояние неизлечимой болезни.
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Кто такая Swoiia?
Swoiia (Екатерина Тараненко, в девичестве - Гуменюк) - украинская певица. Начала карьеру в раннем детстве под псевдонимом "Ассоль", но позже отказалась от него в пользу проекта "SWOIIA". На сцене с 4 лет.
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