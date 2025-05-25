Вы узнаете:
- Бедрос Киркоров оставил напутствие сыну перед смертью
- Что он его попросил
Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать сына даже после похорон.
Как рассказал путинист росСМИ, свой двухдневный концерт в Санкт-Петербурге он посвятил ушедшему из жизни отцу.
"Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Он очень за это переживал. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник", — рассказал Филипп.
Также перед смертью Бедрос попросил сына жить ярко и всегда оставаться собой.
"Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: "Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой". Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был незадолго до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда", — добавил путинист.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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