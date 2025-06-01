Звезда "Будиночку на щастя" впервые после свадьбы показала мужа

Виталина Библив также раскрыла имя и род деятельности возлюбленного.

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Виталина Библив личная жизнь - кто стал мужем актрисы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Вкратце:

Недавно Виталина Библив рассказала о своем первом браке

Позже звезда раскрыла личность супруга

Заслуженная артистка Украины Виталина Библив в апреле 2025 года впервые призналась, что вышла замуж. Для актрисы это - первый брак.

Имя и личность своего избранника Библив тогда раскрывать не стала. Однако месяц спустя все же выяснилось, кто стал ее супругом.

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В своем блоге в Instagram артистка опубликовала фотографию с мужем, на которой они, стоя спиной к камере, держатся за руки. "С Днем рождения, мой ангел-хранитель", - подписала снимок Виталина. Также она поделилась отметкой, которая ведет на страницу ее избранника.

Виталина Библив личная жизнь - кто стал мужем актрисы / instagram.com/vitalinabibliv

Им оказался фотограф Владимир Садовничий. В его блоге можно найти несколько общих снимков с Библив, а также множество фотопортретов его звездной возлюбленной.

Виталина Библив с мужем Владимиром Садовничим / instagram.com/vladimir_0531_

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Кто такая Виталина Библив? Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).

В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

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