Звезда "Будиночку на щастя" впервые после свадьбы показала мужа

Вкратце:
- Недавно Виталина Библив рассказала о своем первом браке
- Позже звезда раскрыла личность супруга
Заслуженная артистка Украины Виталина Библив в апреле 2025 года впервые призналась, что вышла замуж. Для актрисы это - первый брак.
Имя и личность своего избранника Библив тогда раскрывать не стала. Однако месяц спустя все же выяснилось, кто стал ее супругом.
В своем блоге в Instagram артистка опубликовала фотографию с мужем, на которой они, стоя спиной к камере, держатся за руки. "С Днем рождения, мой ангел-хранитель", - подписала снимок Виталина. Также она поделилась отметкой, которая ведет на страницу ее избранника.
Им оказался фотограф Владимир Садовничий. В его блоге можно найти несколько общих снимков с Библив, а также множество фотопортретов его звездной возлюбленной.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, с какими осложнениями Екатерина Остапчук столкнулась при родах. Третья жена Владимира Остапчука испугалась, что не выживет, а сам шоумен даже прибег к молитвам о ее спасении.
Также украинская актриса Елена Светлицкая раскрыла правду про роман с Тарасом Цымбалюком. Кроме того звезда рассказала о повышенном внимании от других мужчин.
Читайте также:
- "Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии
- "Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием
- "Меня распяли на кресте": Козловский высказался о конфликте с Кондратюком
Кто такая Виталина Библив?
Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).
В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред