"Вова начал молиться": жена Остапчука рассказала о тяжелом осложнении при родах

Катя Остапчук призналась, что в определенный момент начала прощаться с жизнью.

https://stars.glavred.info/vova-nachal-molitsya-zhena-ostapchuka-rasskazala-o-tyazhelom-oslozhnenii-pri-rodah-10668974.html Ссылка скопирована

Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Кратко:

Екатерина Остапчук рассказала, как проходили ее роды

Процесс кесарева сечения не прошел без эксцессов

В декабре 2024 года ведущий Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка и блогерша Екатерина Полтавская, стали родителями. Для шоумена это - третий ребенок, для его избранницы - первый.

Тимофей появился путем кесарева сечения из-за особенностей строения организма его мамы. Операция была запланированной, однако после появления мальчика на свет у Кати Остапчук начались серьезные проблемы. Об этом блогерша рассказала лишь недавно в социальных сетях.

видео дня

Она отметила, что весь процесс должен был занять до 40 минут: 15 минут на извлечение Тима, и 15-20 - на сшивание и стабилизацию состояния матери. Первый пункт прошел без сучка и задоринки: малыша передали Владимиру, и они вместе стали дожидаться маму в палате. Тут-то и начались проблемы.

"Сначала действительно быстро достали Тимофея. Но потом что-то пошло не так и меня, видимо, минут 40 (или больше) не могли зашить. Вова в это время уже был с малым в другой палате и сказал потом, что начал молиться", - вспоминает жена Остапчука.

Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / instagram.com/ostapchukkaterynaa

По признанию молодой мамы, проблема возникла из-за необычного строения ее цервикального канала: "Моя врач одного за другим вызывала других врачей. Никто не мог пройти цервикальный канал. И после очередной попытки моя врач сказала: "Времени нет, надо принимать решение". Вы бы видели мое лицо в этот момент. Приняли решение все же зашить. И оказались правы, потому что потом на УЗИ посмотрели, что это просто особенность строения моего цервикального канала".

При этом Катя Остапчук отмечает: она благодарна врачам за их работу. И хоть в какой-то момент у нее закрались сомнения в том, что ее организм справится с проблемой, они уделяли внимание ее состоянию и старались поддерживать.

Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / instagram.com/ostapchukkaterynaa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Антон Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере. Артист раскрыл, как и почему там оказался, и как себя чувствует сейчас.

Также Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа, который певица завела после завершения 20-летних отношений со своим продюсером Владимиром Пригладем.

Читайте также:

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред