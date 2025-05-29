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"Вова начал молиться": жена Остапчука рассказала о тяжелом осложнении при родах

Анна Подгорная
29 мая 2025, 21:53
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Катя Остапчук призналась, что в определенный момент начала прощаться с жизнью.
Екатерина Полтавская, Владимир Остапчук
Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Кратко:

  • Екатерина Остапчук рассказала, как проходили ее роды
  • Процесс кесарева сечения не прошел без эксцессов

В декабре 2024 года ведущий Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка и блогерша Екатерина Полтавская, стали родителями. Для шоумена это - третий ребенок, для его избранницы - первый.

Тимофей появился путем кесарева сечения из-за особенностей строения организма его мамы. Операция была запланированной, однако после появления мальчика на свет у Кати Остапчук начались серьезные проблемы. Об этом блогерша рассказала лишь недавно в социальных сетях.

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Она отметила, что весь процесс должен был занять до 40 минут: 15 минут на извлечение Тима, и 15-20 - на сшивание и стабилизацию состояния матери. Первый пункт прошел без сучка и задоринки: малыша передали Владимиру, и они вместе стали дожидаться маму в палате. Тут-то и начались проблемы.

"Сначала действительно быстро достали Тимофея. Но потом что-то пошло не так и меня, видимо, минут 40 (или больше) не могли зашить. Вова в это время уже был с малым в другой палате и сказал потом, что начал молиться", - вспоминает жена Остапчука.

Катя Остапчук про роды
Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / instagram.com/ostapchukkaterynaa

По признанию молодой мамы, проблема возникла из-за необычного строения ее цервикального канала: "Моя врач одного за другим вызывала других врачей. Никто не мог пройти цервикальный канал. И после очередной попытки моя врач сказала: "Времени нет, надо принимать решение". Вы бы видели мое лицо в этот момент. Приняли решение все же зашить. И оказались правы, потому что потом на УЗИ посмотрели, что это просто особенность строения моего цервикального канала".

При этом Катя Остапчук отмечает: она благодарна врачам за их работу. И хоть в какой-то момент у нее закрались сомнения в том, что ее организм справится с проблемой, они уделяли внимание ее состоянию и старались поддерживать.

Катя Остапчук про роды
Екатерина Остапчук рассказала о проблемах при родах / instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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