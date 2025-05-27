Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

Анна Подгорная
27 мая 2025, 18:04
42
Валевская призналась, на какой стадии романтических отношений находится сейчас.
Наталья Валевская
Наталья Валевская личная жизнь - что сейчас происходит в жизни певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Читайте больше:

  • Как зовут нового бойфренда Натальи Валевской
  • Как развиваются ее новые отношения

Летом 2022 года украинская певица Наталья Валевская сообщила о разводе с музыкальным продюсером Владимиром Пригладем. Пара была вместе 20 лет.

Весной 2023 года артистка порадовала поклонников новостью о том, что у нее появился новый мужчина. Избранника она скрывала до января 2025 - в своем блоге артистка впервые показала совместные фото с ним, и поздравила возлюбленного с Днем рождения.

видео дня

В недавнем интервью Славе Демину артистка впервые назвала имя своего партнера. Мужчину зовут Андрей, и он предпочитает держаться в тени популярности своей звездной возлюбленной.

Наталья Валевская
Наталья Валевская личная жизнь - что сейчас происходит в жизни певицы / Скриншот YouTube

Наталья Валевская рассказала, что ее отношения сейчас находятся на этапе, когда партнеры уже достаточно хорошо узнали друг друга, приняли недостатки и достоинства, и выстраивают роман на взаимном уважении и внимании.

"Мы прошли три стадии любви. Первая стадия - "конфетно-букетный" период, когда ты идеализируешь человека, видишь в нем только самое положительное и не видишь того теневого. Вот когда это ощущение влюбленности, идеализации, умение видеть только положительное в человеке спадает, тогда ты видишь уже и тень. И там надо притираться. На второй стадии, собственно, все расходятся. А третья стадия - взаимоуважение, слышать и видеть друг друга, знание потребностей друг друга, умение уважать границы, интересоваться на 100 процентов искренне и глубоко занятиями и интересами избранника, его жизнью", - говорит певица.

Наталья Валевская с бойфрендом
Наталья Валевская с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про связь бывших супругов - Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара. Хореограф поделилась, как сейчас выглядит ее общение с танцором-воином.

Также Дмитрий Бабчук, жених Никитюк, показал Лесю в новом свете на необычных фото. Ведущая не смогла промолчать, и эмоционально ответила возлюбленному.

Читайте также:

Кто такая Наталья Валевская?

Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Валевская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

18:58Война
В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:40Война
РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

18:27Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

Последние новости

18:58

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

18:57

Цены на А-95 летят вверх: где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

18:47

У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

18:40

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:27

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
18:17

Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответомВидео

18:09

Теплый пол без ошибок - что стоит знать перед монтажом

18:04

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

17:59

В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причинаВидео

Реклама
17:53

Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажировВидео

17:53

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

17:37

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

17:37

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

17:26

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

17:23

РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

17:15

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили КремлюВидео

17:14

Невероятная загадка для самых умных: чем отличаются 2 котят

17:12

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

Реклама
16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

15:28

В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят "сверху"

15:22

Картофель будет свежим и не будет прорастать 4 месяца, если хранить его в необычном месте

15:21

Светит до 8 лет тюрьмы: ВСУ предупредили украинцев и сказали, при чем тут ТЦК

15:20

Эффективные способы увеличить густоту волос новости компании

14:58

Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

14:33

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

14:33

Оккупанты штурмуют Сумскую область: Демченко раскрыл замысел врага

14:23

РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

14:22

"Мне осталось немного": Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о болезни

Реклама
14:08

Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

14:07

Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

14:00

Вкусно, красиво, просто: рецепт изумительного творожника с клубникой без выпечкиВидео

13:52

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

13:27

"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

13:21

Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять