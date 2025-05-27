"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

Валевская призналась, на какой стадии романтических отношений находится сейчас.

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Наталья Валевская личная жизнь - что сейчас происходит в жизни певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

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Как развиваются ее новые отношения

Летом 2022 года украинская певица Наталья Валевская сообщила о разводе с музыкальным продюсером Владимиром Пригладем. Пара была вместе 20 лет.

Весной 2023 года артистка порадовала поклонников новостью о том, что у нее появился новый мужчина. Избранника она скрывала до января 2025 - в своем блоге артистка впервые показала совместные фото с ним, и поздравила возлюбленного с Днем рождения.

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В недавнем интервью Славе Демину артистка впервые назвала имя своего партнера. Мужчину зовут Андрей, и он предпочитает держаться в тени популярности своей звездной возлюбленной.

Наталья Валевская личная жизнь - что сейчас происходит в жизни певицы / Скриншот YouTube

Наталья Валевская рассказала, что ее отношения сейчас находятся на этапе, когда партнеры уже достаточно хорошо узнали друг друга, приняли недостатки и достоинства, и выстраивают роман на взаимном уважении и внимании.

"Мы прошли три стадии любви. Первая стадия - "конфетно-букетный" период, когда ты идеализируешь человека, видишь в нем только самое положительное и не видишь того теневого. Вот когда это ощущение влюбленности, идеализации, умение видеть только положительное в человеке спадает, тогда ты видишь уже и тень. И там надо притираться. На второй стадии, собственно, все расходятся. А третья стадия - взаимоуважение, слышать и видеть друг друга, знание потребностей друг друга, умение уважать границы, интересоваться на 100 процентов искренне и глубоко занятиями и интересами избранника, его жизнью", - говорит певица.

Наталья Валевская с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

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Кто такая Наталья Валевская? Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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