"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

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Летом 2022 года украинская певица Наталья Валевская сообщила о разводе с музыкальным продюсером Владимиром Пригладем. Пара была вместе 20 лет.
Весной 2023 года артистка порадовала поклонников новостью о том, что у нее появился новый мужчина. Избранника она скрывала до января 2025 - в своем блоге артистка впервые показала совместные фото с ним, и поздравила возлюбленного с Днем рождения.
В недавнем интервью Славе Демину артистка впервые назвала имя своего партнера. Мужчину зовут Андрей, и он предпочитает держаться в тени популярности своей звездной возлюбленной.
Наталья Валевская рассказала, что ее отношения сейчас находятся на этапе, когда партнеры уже достаточно хорошо узнали друг друга, приняли недостатки и достоинства, и выстраивают роман на взаимном уважении и внимании.
"Мы прошли три стадии любви. Первая стадия - "конфетно-букетный" период, когда ты идеализируешь человека, видишь в нем только самое положительное и не видишь того теневого. Вот когда это ощущение влюбленности, идеализации, умение видеть только положительное в человеке спадает, тогда ты видишь уже и тень. И там надо притираться. На второй стадии, собственно, все расходятся. А третья стадия - взаимоуважение, слышать и видеть друг друга, знание потребностей друг друга, умение уважать границы, интересоваться на 100 процентов искренне и глубоко занятиями и интересами избранника, его жизнью", - говорит певица.
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Кто такая Наталья Валевская?
Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.
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