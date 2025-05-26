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Жених Никитюк показал Лесю в новом свете - как отреагировала ведущая

Анна Подгорная
26 мая 2025, 14:11
468
Леся Никитюк раскрыла необычное прозвище жениха.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новые фото ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

  • Дмитрий Бабчук показал личные кадры с Лесей Никитюк
  • Леди Ле поделилась, как называет возлюбленного

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк тщательно подбирает снимки для публикации в своем блоге, и почти всегда делится идеальной картинкой. В "естественной среде обитания" на Лесю Ивановну можно посмотреть на странице ее жениха - военного Дмитрий Бабчука.

Пара помолвлена уже почти пять месяцев, и все чаще Никитюк появляется на снимках избранника в социальных сетях. Так недавно Бабчук выложил серию фото - военные будни, поездки на мотоцикле, и, конечно же, прогулки с Лесей.

видео дня

Фотографии, спонтанные и постановочные, раскрывают Лесю Никитюк для поклонников с новой стороны. Также ведущая на странице Дмитрия Бабчука поделилась, как называет возлюбленного - "Мой Рекс".

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новые фото ведущей / instagram.com/special_my_profession
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новые фото ведущей / instagram.com/special_my_profession
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк личная жизнь - Дмитрий Бабчук показал новые фото ведущей / instagram.com/special_my_profession

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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