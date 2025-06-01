Мисс Мира-2025: кто стал победительницей конкурса и Украина среди лучших

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31 мая в в городе Хайдарабад, Индия, состоялся 72-й международный конкурс красоты Мисс Мира. В нем поучаствовали красотки со 108 стран мира.
Корону на голову победительницы в финале соревнования возложила обладательница титула "Мисс Мира-2024" из Чехии Кристина Пышкова. Мисс Мира-2025 стала Опал Сушата Чуангсри из Таиланда - впервые за всю историю участия страны в конкурсе.
Сушате 23 года, он политолог по образованию, также интересуется психологией и антропологией. Кроме того она является общественной деятельницей в вопросах женского здоровья. Этим Чуангсри начала заниматься после того, как в 16 лет перенесла операцию по удалению из груди доброкачественной опухоли.
Первой, второй и третей вице-мисс стали Хассет Дерэдже Адмасу (Эфиопия), Майя Клайда (Польша) и Орели Жоашен (Мартиника).
Украина заняла на конкурсе 8-е место. Нашу страну представляла 21-летняя модель Мария Мельниченко. Она вошла в топ-2 участниц из европейских стран, и сошла с дистанции за шаг до гранд-финала, уступив победу участнице из Польши.
Мельниченко 20 лет. Она родом из Ирпеня. В свободное от получения высшего образования время модель занимается благотворительными сборами на пользу ВСУ и восстановления Украины после вражеских обстрелов. В частности, является амбассадором восстановления ее альма-матер - Государственного налогового университета (УДФСУ).
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Конкурс Мисс Мира
Мисс Мира - старейший из "большой четверки" (Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл, Мисс Земля) конкурсов красоты, основанный в Великобритании в 1951 году. Современный конкурс оценивает не только внешние данные, но и личные качества конкурсанток, отдавая последним предпочтение. По этой причине с 2015 года в полуфинале не проводится промежуточный этап пляжной моды. Одним из наиболее определяющих этапов является "Мисс благотворительность" - Красота с целью, в котором конкурсантки представляют социально значимые проблемы, которым они посвящают свою деятельность. Украина принимает участие в "Мисс Мира" с 1991 года.
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