Мисс Мира-2025: кто стал победительницей конкурса и Украина среди лучших

На конкурсе Мисс Мира в 2025 году сумели по достоинству оценить украинскую красавицу.

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Мисс Мира 2025 победительница - кто победил на Мисс Мира в 2025 году / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missworld

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Кто победил на Мисс Мира-2025

Какое место на Мисс Мира-2025 заняла Украина

31 мая в в городе Хайдарабад, Индия, состоялся 72-й международный конкурс красоты Мисс Мира. В нем поучаствовали красотки со 108 стран мира.

Корону на голову победительницы в финале соревнования возложила обладательница титула "Мисс Мира-2024" из Чехии Кристина Пышкова. Мисс Мира-2025 стала Опал Сушата Чуангсри из Таиланда - впервые за всю историю участия страны в конкурсе.

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Сушате 23 года, он политолог по образованию, также интересуется психологией и антропологией. Кроме того она является общественной деятельницей в вопросах женского здоровья. Этим Чуангсри начала заниматься после того, как в 16 лет перенесла операцию по удалению из груди доброкачественной опухоли.

Опал Сушата Чуангсри - победительница Мисс Мира-2025 / instagram.com/suchaaata

Первой, второй и третей вице-мисс стали Хассет Дерэдже Адмасу (Эфиопия), Майя Клайда (Польша) и Орели Жоашен (Мартиника).

Финалистки Мисс Мира-2025 / instagram.com/missworld

Украина заняла на конкурсе 8-е место. Нашу страну представляла 21-летняя модель Мария Мельниченко. Она вошла в топ-2 участниц из европейских стран, и сошла с дистанции за шаг до гранд-финала, уступив победу участнице из Польши.

Полуфиналистки Мисс Мира-2025 / instagram.com/missworld

Мельниченко 20 лет. Она родом из Ирпеня. В свободное от получения высшего образования время модель занимается благотворительными сборами на пользу ВСУ и восстановления Украины после вражеских обстрелов. В частности, является амбассадором восстановления ее альма-матер - Государственного налогового университета (УДФСУ).

Мисс Мира Украина-2025 - Мария Мельниченко / instagram.com/missukraine_official

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Конкурс Мисс Мира Мисс Мира - старейший из "большой четверки" (Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл, Мисс Земля) конкурсов красоты, основанный в Великобритании в 1951 году. Современный конкурс оценивает не только внешние данные, но и личные качества конкурсанток, отдавая последним предпочтение. По этой причине с 2015 года в полуфинале не проводится промежуточный этап пляжной моды. Одним из наиболее определяющих этапов является "Мисс благотворительность" - Красота с целью, в котором конкурсантки представляют социально значимые проблемы, которым они посвящают свою деятельность. Украина принимает участие в "Мисс Мира" с 1991 года.

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