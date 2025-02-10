"Не был лучшим": Кондратюк высказался про победу Ziferblat на Нацотборе-2025

Игорь Кондратюк также дал совет группе, которая представит Украину на Евровидении-2025.

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Ziferblat едут на Евровидение-2025 - мнение Игоря Кондратюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/kondratiuk_official

Кратко:

Игорь Кондратюк одобрил победу Ziferblat на Нацотборе на Евровидение-2025

Шоумен раскритиковал сам отбор и дал репутационный совет коллективу-победителю

Музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк до начала Национального отбора на Евровидение-2025 делал свой прогноз на то, кто же станет победителем конкурса. Примечательно, но результат шоумен предсказал блестяще - выиграла группа Ziferblat, которой он отдавал предпочтение.

Теперь, пока коллектив приходит в себя после победы, и начинает подготовку к Евровидению, Кондратюк решил прокомментировать их выступление на Нацотборе. Он отметил, что номер был лучшим из представленных, хоть и сам Национальный отбор показался ему не самым сильным.

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"Ziferblat, по моему мнению, одержали победу вполне прогнозируемо. Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной. Нынешний Нацотбор не был лучшим. Здесь я согласен с критиками: мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла Евровидение в Швейцарии", - рассказал Игорь Кондратюк в комментарии для РБК-Украина.

Также он посоветовал музыкантам задуматься над сменой заглавной буквы в названии группы, дескать "Z" будет вызывать у аудитории неприятные ассоциации с агрессором. "Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква "Z" во время войны воспринимается как символ российского фашизма", - убежден музыкальный продюсер.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.

Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.

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