"Не был лучшим": Кондратюк высказался про победу Ziferblat на Нацотборе-2025

Кратко:
- Игорь Кондратюк одобрил победу Ziferblat на Нацотборе на Евровидение-2025
- Шоумен раскритиковал сам отбор и дал репутационный совет коллективу-победителю
Музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк до начала Национального отбора на Евровидение-2025 делал свой прогноз на то, кто же станет победителем конкурса. Примечательно, но результат шоумен предсказал блестяще - выиграла группа Ziferblat, которой он отдавал предпочтение.
Теперь, пока коллектив приходит в себя после победы, и начинает подготовку к Евровидению, Кондратюк решил прокомментировать их выступление на Нацотборе. Он отметил, что номер был лучшим из представленных, хоть и сам Национальный отбор показался ему не самым сильным.
"Ziferblat, по моему мнению, одержали победу вполне прогнозируемо. Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной. Нынешний Нацотбор не был лучшим. Здесь я согласен с критиками: мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла Евровидение в Швейцарии", - рассказал Игорь Кондратюк в комментарии для РБК-Украина.
Также он посоветовал музыкантам задуматься над сменой заглавной буквы в названии группы, дескать "Z" будет вызывать у аудитории неприятные ассоциации с агрессором. "Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква "Z" во время войны воспринимается как символ российского фашизма", - убежден музыкальный продюсер.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что между судьями Нацотбора на Евровидение-2025 случилась перепалка во время обсуждения выступления одного из конкурсантов.
Также стало известно, в каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2025 в Базеле, Швейцария, и какие страны составят ей конкуренцию в конкурсный день.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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