"Бородавка неприятная": Сумская призналась, куда исчезла ее фирменная родинка

Кратко:
- Пять лет назад звезда удалила родинку над губой
- Лишь сейчас она призналась, почему
Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская пробила себе дорогу на звездный Олимп не только талантом и харизмой. Не последнюю роль в ее успехе играет привлекательная внешность.
Пикантности ее образу многие годы придавала игривая родинка над губой - эта деталь внешности стала визитной карточкой знаменитости. Однако пять лет назад этот штрих "стерся" с лица Сумской.
Прежде актриса не комментировала исчезновение родинки. Лишь недавно, в беседе с телеканалом Дім Ольга рассказала, что удалила ее лазерным ножом - невус не приносил вред здоровью, но начала разрастаться и стал для артистки настоящей косметической проблемой.
"Я начала переживать, почему она растет. И это уже не пикантная родинка, а бородавка неприятная. И она даже давала тень. И я решила ее удалить, потому что она уже не была признаком очаровательности. Она уже мешала", - поделилась Ольга Сумская. Сейчас на месте фирменной родинки на лице актрисы остался лишь небольшой шрам, который она при необходимости без проблем скрывает под макияжем.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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