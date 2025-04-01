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"Бородавка неприятная": Сумская призналась, куда исчезла ее фирменная родинка

Анна Подгорная
1 апреля 2025, 22:45
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Ольга Сумская рассказала, что не считала эту деталь своей внешности "признаком очаровательности".
Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - куда делась родинка актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

  • Пять лет назад звезда удалила родинку над губой
  • Лишь сейчас она призналась, почему

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская пробила себе дорогу на звездный Олимп не только талантом и харизмой. Не последнюю роль в ее успехе играет привлекательная внешность.

Пикантности ее образу многие годы придавала игривая родинка над губой - эта деталь внешности стала визитной карточкой знаменитости. Однако пять лет назад этот штрих "стерся" с лица Сумской.

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Прежде актриса не комментировала исчезновение родинки. Лишь недавно, в беседе с телеканалом Дім Ольга рассказала, что удалила ее лазерным ножом - невус не приносил вред здоровью, но начала разрастаться и стал для артистки настоящей косметической проблемой.

Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - куда делась родинка актрисы / Скриншот YouTube

"Я начала переживать, почему она растет. И это уже не пикантная родинка, а бородавка неприятная. И она даже давала тень. И я решила ее удалить, потому что она уже не была признаком очаровательности. Она уже мешала", - поделилась Ольга Сумская. Сейчас на месте фирменной родинки на лице актрисы остался лишь небольшой шрам, который она при необходимости без проблем скрывает под макияжем.

Ольга Сумская
Ольга Сумская новости - куда делась родинка актрисы / instagram.com/olgasumska

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Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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