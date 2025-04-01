Популярный американский актер потерял штаны во время шоу

Кратко:
- Что случилось с актером во время шоу
- Как он сам отреагировал
Американский актер Джек Блэк пережил уморительную ситуацию, когда он торжественно появился в выпуске "The Tonight Show".
Как пишет Page Six, когда его объявил Джимми Фэллон, 55-летний актер прошел по проходу с красной электрогитарой в стиле Minecraft.
Затем он остановился у группы с реквизитом, энергично "играя" на своем собственном инструменте, прежде чем подойти к Фэллону, и его черные брюки спустились до колен.
Между тем, актер был совершенно не смущен отсутствием одежды на своей нижней половине, обнимая смеющегося ведущего, прежде чем снова натянуть штаны, соблазнительно вращая бедрами и выполняя свой фирменный удар ногой в стиле карате для ликующей публики.
"Ты приносишь жару! Ты приносишь энергию!" — восторженно воскликнул Фэллон, когда Блэк занял свое место, на что потный Блэк съязвил: "Я не взял с собой пояс. Вот чего я не взял".
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