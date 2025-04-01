"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

Вы узнаете:
- Известная визажист раскритиковала макияж Камалии
- Что ей не нравится
Украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия.
В интервью Эмме Антонюк Лозинская отметила, что макияж, который выбирает певица, уже давно неактуальный.
На вопрос о том, кто же из украинских звезд лучше и хуже всего красится визажист рассказала, что ей импонирует макияж Тины Кароль и Маши Ефросининой, а вот Камалия попадает в список аутсайдеров.
"Хуже всего – могу вспомнить... Не знаю, насколько это сейчас еще звезда – Камалия. Камалия, да? Ну немножечко слишком там всего. Всего! А так... Больше, чтобы мне бросались в глаза, – нет", – ответила Галина.
Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.
"Не очень хочу плохо говорить о Камалии, но у нее это – 90-е. То, что уже совсем отжило себя", – подытожила Лозинская.
Напомним, певица Камалия развелась со своим мужем Мохаммадом Захуром и их общие дочери – Мирабелла и Арабелла – сейчас живут с отцом в Лондоне ради безопасности и образования. Сама же артистка остается в Украине, но часто навещает родных за границей.
Смотрите интервью визажиста Галины Лозинской:
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Певица Камалия - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.
Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.
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Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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