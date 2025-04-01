"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

Камалия попала под волну хейта.

https://stars.glavred.info/sovsem-otzhilo-sebya-pevicu-kamaliyu-osudili-za-ee-vybor-10652123.html Ссылка скопирована

Камалия - критика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Известная визажист раскритиковала макияж Камалии

Что ей не нравится

Украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия.

В интервью Эмме Антонюк Лозинская отметила, что макияж, который выбирает певица, уже давно неактуальный.

На вопрос о том, кто же из украинских звезд лучше и хуже всего красится визажист рассказала, что ей импонирует макияж Тины Кароль и Маши Ефросининой, а вот Камалия попадает в список аутсайдеров.

"Хуже всего – могу вспомнить... Не знаю, насколько это сейчас еще звезда – Камалия. Камалия, да? Ну немножечко слишком там всего. Всего! А так... Больше, чтобы мне бросались в глаза, – нет", – ответила Галина.

Камалия любит яркий макияж / фото: instagram.com, Камалия

Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

"Не очень хочу плохо говорить о Камалии, но у нее это – 90-е. То, что уже совсем отжило себя", – подытожила Лозинская.

Камалия / инфографика: Главред

Напомним, певица Камалия развелась со своим мужем Мохаммадом Захуром и их общие дочери – Мирабелла и Арабелла – сейчас живут с отцом в Лондоне ради безопасности и образования. Сама же артистка остается в Украине, но часто навещает родных за границей.

Смотрите интервью визажиста Галины Лозинской:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред