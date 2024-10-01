"Большая ошибка Захура": почему Камалия развелась с мужем после 20 лет брака

Камалия не скрывает причину развода с мужем.

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Камалия - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Известная украинская певица Камалия решила прокомментировать развод с миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Отметим, пара была в браке 20 лет.

В интервью для издания "Фокус" Камалия призналась, что у нее были конфликты с дочерью Мохаммада от первого брака. Девушка никогда не хотела с ней общаться, а когда певица с семьей переехала в Лондон в начале полномасштабной войны в Украине, где жила старшая дочь Захура, все только ухудшилось.

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Когда артистка пожаловалась мужу на его дочь, то он все же принял сторону дочери.

"Одной из больших ошибок Захура было то, что он привел нас под одну крышу со своими детьми от первого брака. Если с его сыном у меня сложились хорошие отношения, то его дочь с самого начала относилась ко мне ревниво и, даже не зная меня, не желала ни знакомиться, ни общаться. Она постоянно вмешивалась в нашу семью, создавала мне неприятности. Я рассказывала об этом Захуру, но он не хотел верить. После нескольких конфликтов Захур не желал обижать своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей", - сказала Камалия.

Камалия / инфографика: Главред

После конфликтов и неприятностей певица решила вернуться в Украину, а дети остались с отцом в Лондоне. Когда дети приехали к маме, то рассказали, что их старшая сестра хочет подстричь им волосы.

"Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись", - подытожила певица.

Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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