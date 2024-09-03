Серьезная угроза: певица Камалия попала в больницу с дочерью - что случилось

Украинская популярная певица Камалия рассказала поклонникам, что ее 10-летняя дочь Мирабелла получила серьезные травмы – перелом руки и смещение.
На своей странице в соцсетях артистка также поблагодарила врачей, которые заботятся об ее дочери и оперативно оказали помощь девочке.
"Хочу выразить безграничную благодарность врачам "Охматдета" за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелле, которая, к сожалению, попала в беду - упала с электросамоката и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу, наша девочка уже на пути к выздоровлению", - написала певица.
Камалия еще обратилась к родителям, дети которых пользуются электосамокатами, и посоветовала напомнить им правила безопасности.
"Хочу также обратиться ко всем родителям, чьи дети пользуются электросамокатами: будьте, пожалуйста, чрезвычайно внимательными! Эти устройства, хоть и кажутся безопасными, могут нести в себе серьезную угрозу здоровью. Призываю всех заботиться о безопасности своих детей, быть внимательными и всегда напоминать им об осторожности", - отметила Камалия.
Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Певица Камалия - последние новости по теме
Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.
Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.
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