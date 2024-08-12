Камалия развелась с мужем из-за другой женщины: певица назвала имя разлучницы

Противостояние любимых женщин бизнесмена вылилось в завершение 20-летнего брака.

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Камалия рассказала, из-за кого развелась с Мохаммадом Захуром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В 2003 году украинская певица Камалия вышла замуж за британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. Для него это был уже второй брак: в предыдущих отношениях с женщиной из россии у бизнесмена родилось 2 детей - сын Арман и дочь Татьяна.

Захур и Камалия были вместе двадцать лет, и их расставание, которое произошло весной 2023 года, для многих стало сюрпризом. Год теперь холостая певица молчала о причинах раскола в ее отношениях с миллиардером, и лишь недавно, в интервью для "Власть vs Влащенко", она призналась, что вся проблема состояла в другой женщине.

И этой женщиной стала Татьяна - дочь Захура от первых отношений. Между ней и новой супругой отца всегда были очень натянутые отношения, а бизнесмен предпочитал закрывать глаза на их конфликты.

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"Она никак не хотела общаться и мы никогда не встречались. Мы познакомились, когда я была на 8-м месяце беременности, и то ее попросили муж и папа Татьяны. Она приехала поздравить меня с днем рождения, но все равно я постоянно чувствовала холод и ревность", - вспоминает Камалия.

Ситуация обострилась с началом полномасштабной войны. Мохаммад Захур пожелал, чтобы Камалия и их 10-летние дочери-близняшки выехали из Украины и обосновались у Татьяны в Лондоне. В доме у дочери мужа певица не сдерживалась в выражениях относительно страны-оккупанта и ее жителей, к коим имеет отношение мама Татьяны. На этой почве неприязнь между женщинами вспыхнула с новой силой. В этой ситуации бизнесмен прямым текстом заявил Камалии, что всегда будет на стороне Татьяны вне зависимости от обстоятельств. Тогда-то артистка и поняла, что ее браку с Мохаммадом Захуром пришел конец.

"У меня и так психологическая нагрузка, и еще меня муж не поддержал, и я почувствовала себя одинокой. Меня перемкнуло просто. Ну и он мне сказал такую фразу, после которой я захотела развестись: "Что ты хочешь, я скорее с тобой разведусь, чем Таню брошу", - рассказала певица.

Сейчас отношения между Мохаммадом Захуром и Камалией даже лучше, чем прежде, но только дружеские.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости:

Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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