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"Меня для этого не осталось": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

Элина Чигис
7 марта 2025, 12:23
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Маша Ефросинина рассказала, как она изменилась.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Вы узнаете:

  • Маша Ефросинина рассказала о своей трансформации
  • Ведущая начала ценить свое время

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина пересмотрела свой круг общения и с некоторыми людьми прекратила тесные связи.

В интервью для Натальи Бобок ведущая призналась, что начала ценить себя.

"Я сократила свой круг общения. Я поняла, что те люди, которые приходят в мою жизнь, чтобы меня себе разобрать, как в черную пятницу по скидкам, – меня для этого не осталось. Из моей жизни исчезли те, с кем я общалась просто для поддержки отношений, те, с кем я общалась вынужденно. Я прекратила общаться с теми, кто меня истощает. Кто-то называет таких людей токсичными. Я не настолько категорична – у меня есть непереносимость людей, которые используют мое время ради того, чтобы самоутвердиться, что они сейчас в моей компании", – поделилась Ефросинина.

Также теперь знаменитость не тратит время впустую, а предпочитает заниматься полезными делами.

Маша Ефросинина инфографика
Маша Ефросинина / Главред

"И я радуюсь этому. Небо на землю не падает, когда ты откровенно говоришь, что человек, которого ты назвала другом, на самом деле другом не является. Все всегда будут делать только то, что нужно им. Так и ты займись собой", – подытожила ведущая.

Смотрите видео интервью Маши Ефросининой:

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Маша Ефросинина - последние новости по теме

Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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