"Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью

Маша Ефросинина показала, как выглядел ее отец.

https://stars.glavred.info/vezli-telo-iz-sevastopolya-masha-efrosinina-podelilas-svoey-bolyu-10643315.html Ссылка скопирована

Маша Ефросинина рассказала о детстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Вы узнаете:

Маша Ефросинина вспомнила о своем отце

Ведущая рассказала, каким он был

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией своего отца Александра, а также вспомнила Крым, откуда она родом.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала архивный снимок и вспомнила о наставлениях отца в жизни.

видео дня

"Мне снился папа (на фото справа). Он каждый год снится мне в эти дни - дни оккупации Россией моей родины, моего Крыма. Именно папа привил мне ощущение дома. Я никогда не встречала людей, которые бы так сильно, как он, любили Керчь. А еще именно он учил меня с детства: "Делай добро, и бросай его в воду, не ожидая благодарности. Просто иди своим путем, не изменяя принципам - он выведет тебя к делу твоей жизни", - отметила Маша.

Также она рассказала, почему похоронили ее отца, который умер от онкологии, именно в Керчи.

"Когда папа умер, мы выполнили его последнюю волю - быть похороненным именно в Керчи. Везли тело из Севастополя, где на тот момент жили родители. Меня юную это очень поразило - я не понимала, почему так важно, где тебя похоронят. Теперь понимаю. Хотел лежать в родном городе, который он строил", - добавила Ефросинина.

Маша Ефросинина / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред