"Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью

Вы узнаете:
- Маша Ефросинина вспомнила о своем отце
- Ведущая рассказала, каким он был
Украинская известная ведущая Маша Ефросинина поделилась фотографией своего отца Александра, а также вспомнила Крым, откуда она родом.
На своей странице в Instagram ведущая опубликовала архивный снимок и вспомнила о наставлениях отца в жизни.
"Мне снился папа (на фото справа). Он каждый год снится мне в эти дни - дни оккупации Россией моей родины, моего Крыма. Именно папа привил мне ощущение дома. Я никогда не встречала людей, которые бы так сильно, как он, любили Керчь. А еще именно он учил меня с детства: "Делай добро, и бросай его в воду, не ожидая благодарности. Просто иди своим путем, не изменяя принципам - он выведет тебя к делу твоей жизни", - отметила Маша.
Также она рассказала, почему похоронили ее отца, который умер от онкологии, именно в Керчи.
"Когда папа умер, мы выполнили его последнюю волю - быть похороненным именно в Керчи. Везли тело из Севастополя, где на тот момент жили родители. Меня юную это очень поразило - я не понимала, почему так важно, где тебя похоронят. Теперь понимаю. Хотел лежать в родном городе, который он строил", - добавила Ефросинина.
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Маша Ефросинина - последние новости по теме
Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.
Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.
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Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
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