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Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

Алена Кюпели
16 февраля 2025, 11:43
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Маша Ефросинина показала свою взрослую дочь от Тимура Хромаева.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Вы узнаете:

  • Как выглядит дочь Маши Ефросининой
  • Как ее называет сама ведущая

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала фото своей старшей дочери Наны, которая запрещает маме показывать себя в социальных сетях и избегает публичности.

На своей странице в Instagram, ведущая выложила фото с молодой женщиной и подписала его: "С днем рождения, главная девочка моей жизни. 21".

видео дня
Ефросинина показала непубличную дочь
Ефросинина показала непубличную дочь / Фото Instagram/mashaefrosinina

Дочь Ефросининой не публичная, поэтому ее фото - редкость в блоге ведущей.

Между тем, по редкому фото можно увидеть, как изменилась девушка и как она стала похожа на свою мать.

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Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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