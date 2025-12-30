Укр
"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

Анна Подгорная
30 декабря 2025, 01:30
Это воспоминание останется с Василием Байдаком на всю жизнь.
Василий Байдак
Василий Байдак новости - комик рассказал о необычном Новом годе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/by_by_duck

Вкратце:

  • Василь Байдак рассказал об опасном праздновании Нового года
  • Юморист призвал не повторять его ошибок

Украинский комик Василий Байдак в подростковом возрасте прожил одну из самых страшных новогодних ночей. Она же ему запомнилась, как одна из самых ярких.

На шоу "єПитання" Байдак поделился этим воспоминанием. Во время отдыха с родителями и их друзьями в Карпатах Василий едва не сжег деревянный домик и себя с другом внутри.

"Мне, наверное, было 14 лет. Я был подростком, который испытывал на прочность окружающую среду и свою жизнь. Мы со всей семьей и друзьями родителей праздновали в Карпатах. Этот Новый год мне действительно запомнился на всю жизнь. Я решил показать другу петарды и фейерверки. И сделал это внутри деревянного карпатского домика. От искры бенгальского огня эти петарды загорелись и начали взрываться прямо посреди кучи древесины. В какой-то момент смотрю – розочка мимо меня летит, за ней взрывается циркоблиц, все красиво, ярко, празднично. Я еще и до этого дверь закрыл, так что все могло закончиться очень плохо. Но, к счастью, дом не загорелся. Хочу всем напомнить: не жгите ничего в деревянных домах!" - говорит Василий Байдак.

Василий Байдак
Василий Байдак новости - комик рассказал о необычном Новом годе / фото: instagram.com/by_by_duck

Ранее Главред рассказывал, что Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами". Во время благотворительного спецэфира танцору и шоумену припомнили его побег из Украины.

Также украинский комик и звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин объявил о мобилизации в ВСУ. Ему потребовалось три попытки, чтобы встать на защиту Украины.

