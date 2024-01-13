Ефросинина получила на орехи в Сети за отпуск с мужем-военным за границей

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военным Тимуром Хромаевым за границей.

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Ефросинина c мужем и детьми отдохнула за границей на Новый год / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала у себя в Instagram, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.

"Одна из главных причин моего "отдыха" от соцсетей на праздники — это то, что впервые за год мы наконец-то собрались всей семьей. Последний раз так было на прошлый новый год. Тимуру дали отпуск. И поскольку он военнослужащий и может легко пересекать границу в срок ее действия, все это время он потратил на детей, домашнюю еду и сон", — написала она.

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В ответ украинцы-фолловеры выразили недовольство тем, что Хромаев выехал за границу и усомнились в правдивости слов Ефросининой о том, что военнослужащие сейчас могут покидать Украину.

"Военные могут пересекать границу в отпуск?", "Бред, где такое написано?", "А так каждому можно? Вранье", — ответили ей, на что Ефросинина опубликовала текст закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, который такое разрешает.

Напомним, ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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