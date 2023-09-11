Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

Китайская оперная певица Ван-Фан, незаконно посетившая Мариуполь, оскандалилась заявлением о том, что "украинские нацисты убивали детей".

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Китаянка Ван-Фан продолжает продвигать в массы российскую пропаганду / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Оперная певица из Китая Ван-Фан, которая ранее устроила скандал, незаконно посетив временно оккупированный Мариуполь и цинично спела советский нафталиновый шлягер "Катюшу" на руинах уничтоженного русскими оккупантами драмтеатра, не остановилась на этом. И сделала новое скандальное заявление – повторив кремлевскую пропаганду об "украинских нацистах, которые убивают детей".

"Я не только певица, я еще и мама двоих детей. Поэтому, когда я увидела в репортажах СМИ, как украинские нацисты убивают детей, это вызвало во мне шквал гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди и дети. Надеюсь, что я смогу для них что-то сделать", - заявила Ван-Фан в ходе специальной пропагандистской пресс-конференции.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

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Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский пропагандист Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.

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