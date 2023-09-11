Певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами"

Оперная певица из Китая Ван-Фан, которая ранее устроила скандал, незаконно посетив временно оккупированный Мариуполь и цинично спела советский нафталиновый шлягер "Катюшу" на руинах уничтоженного русскими оккупантами драмтеатра, не остановилась на этом. И сделала новое скандальное заявление – повторив кремлевскую пропаганду об "украинских нацистах, которые убивают детей".
"Я не только певица, я еще и мама двоих детей. Поэтому, когда я увидела в репортажах СМИ, как украинские нацисты убивают детей, это вызвало во мне шквал гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди и дети. Надеюсь, что я смогу для них что-то сделать", - заявила Ван-Фан в ходе специальной пропагандистской пресс-конференции.
Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян испугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.
Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский пропагандист Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.
Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.
Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией.
Вам может быть интересно:
- "Мальчик в трусиках": Гордон показал Соловьева в бронежилете и трусах
- Не выдержал пропагандиста и рухнул в обморок: в прямом эфире у Соловьева едва не умер гость
- ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева