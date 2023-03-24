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Соловьев ополоумел из-за шутки Галкина насчет головы пропагандистки Скабеевой

24 марта 2023, 12:56
Российский пропагандист Владимир Соловьев впал в ярость из-за жесткой шутки комика Максима Галкина насчет головы пропагандистки Ольги Скабеевой.
Галкин, Соловьев, Скабеева
Максим Галкин, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева / коллаж фото УНИАН и скриншоты из видео

В стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина в духе черного юмора, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией. И начал утверждать – мол, комика нужно срочно судить и отобрать все его имущество, которое осталось в России.

"Я всегда знал, что есть люди, а есть [личинки вшей – грубо]. Я считаю абсолютной [личинкой вши – грубо] Макса Галкина. Есть выражения, за которые нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этого [негодяя– грубо] и, нужно его преследовать, где бы он не был. […] Голова Скабеевой тебе, [подлец – грубо], значит. У меня вопрос к генералу армии, руководителю Следственного комитета. Я считаю, что состав уголовного правонарушения на лицо. Вызвать нужно человека, судить и конфисковать заодно все его имущество", – кричал и плевался пеной Соловьев в эфире.

видео дня

Дело в том, что на очередных гастролях в Израиле Галкин жестко пошутил насчет певца-путиниста Филиппа Киркорова и Ольги Скабеевой.

"Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно, если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе" — съязвил юморист.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих концертов признался зрителям, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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