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Галкин неожиданно "извинился" перед Скабеевой, но опозорил российских артистов в США

23 марта 2023, 23:17
Максим Галкин продолжает свой тур в США и выдал новую порцию шуток про российских артистов.
Галкин
Максим Галкин / УНИАН

Россияне в ужасе уже несколько дней от шуток Максима Галкина, которого признали в РФ иноагентом. Муж Аллы Пугачевой сейчас находится в туре по США.

В Майями Галкин не выбирает слов и шутит про российских звезд-путинистов, которые поддержали войну в Украине и агрессию Путина.

После скандального заявления о Скабеевой, артист обратил внимание на других российских артистов. В частности, на молодого музыканта SHAMAN и его песню "Встанем"

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"Молодые артисты наступают на пятки. Я так и представил, как SHAMAN бегает и кричит: "Встанем". Сзади пристроились Гагарина, Лазарев, у всех лица перекошены", - пошутил Галкин.

Также Галкин рассказал о своем сне, а действие происходит словно в знаменитом клипе Thriller Майкла Джексона.

Галкин идет по кладбищу, вокруг туман, могилы заброшенные, атмосфера ужаса.

"И вдруг кто-то кричит: "Встанем!" Руки лезут ко мне, я смотрю, Долина (Лариса Долина - ред) уже между надгробиями ползет — страшно так. Я в церковь ломанулся. Перед алтарем на колени бухаюсь, вижу батюшку, он служит, но спиной ко мне. Упал, говорю: "Прости меня, Господи, что я их всех изображал, всех высмеивал — Симоньян, Скабееву". И за рясу его дергаю, а он вдруг разворачивается: "Бог простит, а я не прощу. Гойда!". И это Охлобыстин", - рассмешил Галкин зал в Майями.

Публика в США с восторгом принимает Максима Галкина, аплодируя каждой шутке. А вот в России его выходки приводят общественность в шок.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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