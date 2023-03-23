"Кооператив "Судорога": Максим Галкин жестко затроллил Долину, Лепса и Бабкину

Российский комик Максим Галкин признан в стране-агрессоре иностранным агентом за осуждение войны в Украине, а также критику власти и пропагандистов. Последние часто становятся объектами его юмористических импровизаций.
Например, Галкину кажется весьма комичной "старая гвардия" российского шоу-бизнеса, которая доживает последние дни своей популярности, и тратит их на то, чтобы "подлизаться" к оккупационной власти. Таким образом, по мнению юмориста, они рассчитывают заработать благосклонность властей.
На одном из последних концертов Галкин рассказал, как называет таких звезд, и почему считает их деятельность неуместной. Досталось ярым путинистам Лепсу, Газманову, Долиной и Бабкиной. Шутку цитируют возмущенные росСМИ.
"Сидят Лепс, Газманов, Бабкина, Долина... Говорят, настало наше время. Я не эйджист, я ничего против не имею. Но средний возраст 70 лет, это кооператив "Судорога". Ну уже куда объединяться? Лепс, Газманов, Бабкина, Долина - я их сразу так и назвал "ЛГБД-групп". И они так надеются, что власть их заметит...", - иронизирует Галкин.
Он также сравнил артистов-пропагандистов с кучкой зомби.
Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.
Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.
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