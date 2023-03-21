Пропагандистка Скабеева забилась в истерике из-за шутки Галкина про ее голову в руках Киркорова

Иронично, что путинистку задели слова комика, но самой употреблять выражения, неприемлемые в приличном обществе, в адрес Галкина, она считает нормальным.

Максим Галкин подшутил над Ольгой Скабеевой - пропагандистка обвинила комика в призыве к ее убийству / instagram.com/maxgalkinru, t.me/skabeeva

Российский комик Максим Галкин, который осуждает кремлевскую власть и войну в Украине, на одном из своих американских концертов сочинил шутку про пропагандистов: Ангелине Вовк в довесок к Хрюше и Степашке, с которыми путинистка собралась ехать на фронт и поддерживать оккупантов, предложил взять еще и Киркорова в эпатажном наряде с головой пропагандистки Скабеевой в руках.

Зрители шутку оценили, и она быстро разошлась по Сети. Однако, остроумие юмориста почему-то не понравилось самой Скабеевой - на счету пропагандистки столько грубых и неприличных высказываний и про самого Галкина, и про Украину и ее представителей, что такая "ранимость" с ее стороны даже комична.

Тем не менее на своем Telegram-канале она разразилась испуганно-истеричной тирадой, в которой разве что не буквально обвиняет Максима Галкина в покушении на убийство, попутно оскорбляя его честь и достоинство.

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"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин - гей? Врунишки. Галкин - не гей. Он форменный [неценз.]. [неценз.]. Обыкновенная гн**a - как говорит Лукашенко. Это же прямой призыв к убийству/ расправе надо мной? Или ещё не прямой? Есть юристы?" - разошлась Скабеева.

Примечательно, что самому Галкину мнение закоренелой пропагандистки о его личности и/или шутках совершенно не интересно. Комик проигнорировал оскорбления Скабеевой в свой адрес.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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